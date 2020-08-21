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حرائق كاليفورنيا تهدد بنزوح جماعي للسكان

Time منذ ساعة
Views 1493
حرائق كاليفورنيا تهدد بنزوح جماعي للسكان

ساكرمينتو (صدى):
تفاقمت أزمة حرائق الغابات الناجمة عن الصواعق في ولاية كاليفورنيا، حيث اقترب أحد الحرائق لمسافة ميل من جامعة كاليفورنيا سانتا كروز.

ولقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 43 من رجال الإطفاء والمدنيين ودمرت النيران أكثر من 500 منزل ومبنى وهي تجتاح منطقة تزيد مساحتها على مساحة ولاية رود أيلاند.

ويواجه السكان موجة حر وجائحة كورونا بعدما صدرت أوامر بإجلائهم مع اتساع نطاق الحرائق.

وحذرت جمعية الرئة الأمرثكية من أن جائحة كورونا، تفاقم بشدة من المخاطر الصحية الناجمة عن الهواء المعبأ بالدخان ودرجة الحرارة الشديدة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تهاااويل ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
أبو كنان
عيب نعت الأهلاوية بالطحالب امتثالا لامر الله: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) ثانيا: اللون الأخضر هو شعار المملكة ورمزها ومن الاحترام احترامه
ابو محمد 😎 ✍️
طيب يابتاع مونيكا ، صدقناك .. .. اذا غضينا الطرف عن تاريخك منذ ان كنت جنين ...

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