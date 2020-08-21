حرائق كاليفورنيا تهدد بنزوح جماعي للسكان

ساكرمينتو (صدى):
تفاقمت أزمة حرائق الغابات الناجمة عن الصواعق في ولاية كاليفورنيا، حيث اقترب أحد الحرائق لمسافة ميل من جامعة كاليفورنيا سانتا كروز.
ولقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 43 من رجال الإطفاء والمدنيين ودمرت النيران أكثر من 500 منزل ومبنى وهي تجتاح منطقة تزيد مساحتها على مساحة ولاية رود أيلاند.
ويواجه السكان موجة حر وجائحة كورونا بعدما صدرت أوامر بإجلائهم مع اتساع نطاق الحرائق.
وحذرت جمعية الرئة الأمرثكية من أن جائحة كورونا، تفاقم بشدة من المخاطر الصحية الناجمة عن الهواء المعبأ بالدخان ودرجة الحرارة الشديدة.