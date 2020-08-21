ضبط راكب قادم من تركيا إلى مصر بأجهزة تتبع

القاهرة (صدى):
ضبطت السلطات المصرية مساء أمس الجمعة، راكبًا أجنبيًا قادمًا من تركيا، إثر محاولته تهريب طائرة تجسس صغيرة، وبعض أجهزة التتبع.
وكان رجال الجمارك شكوا في الراكب أثناء إنهاء بعض الإجراءات الجمركية لركاب طائرة الخطوط التركية، ثم تبين حيازته للمضبوطات بالمخالفة لقوانين الأسلحة واستخدام الطائرات المتحركة آلياً.
وتضمنت المضبوطات، مسدسا أمريكيا، و3 صواعق كهربائية أمريكية الصنع،وطائرة موجهة تستخدم في مجال التصوير الجوي عالية الجودة، إلى جانب بعض أجهزة التتبع الأخرى والمزودة بكاميرات رئيسية وأنظمة حديثة.