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ضبط راكب قادم من تركيا إلى مصر بأجهزة تتبع

Time منذ 12 دقيقة
Views 1372
ضبط راكب قادم من تركيا إلى مصر بأجهزة تتبع

القاهرة (صدى):
ضبطت السلطات المصرية مساء أمس الجمعة، راكبًا أجنبيًا قادمًا من تركيا، إثر محاولته تهريب طائرة تجسس صغيرة، وبعض أجهزة التتبع.

وكان رجال الجمارك شكوا في الراكب أثناء إنهاء بعض الإجراءات الجمركية لركاب طائرة الخطوط التركية، ثم تبين حيازته للمضبوطات بالمخالفة لقوانين الأسلحة واستخدام الطائرات المتحركة آلياً.

وتضمنت المضبوطات، مسدسا أمريكيا، و3 صواعق كهربائية أمريكية الصنع،وطائرة موجهة تستخدم في مجال التصوير الجوي عالية الجودة، إلى جانب بعض أجهزة التتبع الأخرى والمزودة بكاميرات رئيسية وأنظمة حديثة.

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابن حزم
يا لطيف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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