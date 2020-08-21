الإمارات تعلق على أنباء توقيع اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل

أبوظبي (صدى):
علق مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، سالم محمد الزعابي، على أنباء توقيع مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي بين بلاده ودولة إسرائيل.
ونفى "الزعابي" وجود مثل هذه الاتفاقية في إطار معاهدة السلام بين البلدين التي تم توقيعها مؤخرًا.
وكان تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين.
ولفت "الزعابي" إلى أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية.