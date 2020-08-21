هبوط طائرة عسكرية تركية تحمل مرتزقة في "الواطية" بعد ساعات من وقف إطلاق النار

طرابلس (صدى):
هبطت طائرة عسكرية تركية، اليوم الجمعة، في قاعدة الوطية الليبية تحمل مرتزقة ومعدات تركية؛ بعد ساعات قليلة من وقف إطلاق النار في ليبيا.
يذكر أن حكومة الوفاق الليبية أعلنت اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".