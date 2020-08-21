الدمام (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بمنشأة تبيع دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك في الدمام، وجاء ذلك صدور حكم قضائي، يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
وتضمن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفين.
وكانت الفِرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة وقفت على فرع المنشأة الواقعة في أسواق الخضار بمدينة الدمام، حيث ضبطت 14 قطعة من شرائح الدجاج الفاسدة؛ وتمت مصادرتها وإتلافها، واستدعاء المسؤولين عن المنشأة.