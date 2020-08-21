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التشهير بمنشأة تبيع دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك في الدمام

Time منذ 16 دقيقة
Views 1330
التشهير بمنشأة تبيع دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك في الدمام

الدمام (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بمنشأة تبيع دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك في الدمام، وجاء ذلك صدور حكم قضائي، يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

وتضمن  الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة المخالفة، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفين.

وكانت الفِرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة وقفت على فرع المنشأة الواقعة في أسواق الخضار بمدينة الدمام، حيث ضبطت 14 قطعة من شرائح الدجاج الفاسدة؛ وتمت مصادرتها وإتلافها، واستدعاء المسؤولين عن المنشأة.

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أحدث التعليقات

احمد
لله العزة ولرسوله وللمؤمنين الله أكبر
عدو الخونة
فتش عن الاخونجية فلديهم سجل موثق باغتيالات الرؤسا فهم اول من ادخل القتل في العرف السياسي المصري بعد ان فشلت بريطانيا في استعمار مصر فلجأت الى انشاء حركة الاخوان المسلمون المسخ حيث قامت باول اغتيال سياسي ضد رئيس وزراء مصر محمود النقراشي ثم قامت باغتيال الرئيس السادات عيانا بيانا وما زالت هذه الحركة تتظاهر بالمسكنة وتدعي المظلومية كذبا وزورا كالرفضة تماما وهي لا تفتأ تمارس الغدر وعض الايادي التي تحتضنها منذ اتحادهم مع عبد الناصر ثم الغدر فيه ومرورا بغدرهم بالمملكة العربية السعودية التي آوتهم وحمتهم والكويت وانتهاء بما تقوم فيه الان بتونس وليبيا واليمن وفلسطين والسودان وتركيا ولم يثبت استمرار ولائها الى الان الا لحكومة بريطانيا التي افردت لها مكتبا في مكتب 10 دونغ ستريت
ابو ريماس
يارجال هالنوعيات من المشاهيرر تافه وماعنده أي محتوى مفيد يقدمه وقال ما قاله يدور ال شوو والأكشن عشان يدور متابعيين الله يمحي هالاشكال
عدو الخونة
للمذلة والغدر عنوان
عبدالله الناصر / حائل
عندما يتم تجاهل تعليق جوميز من قبل لجنة الانضباط والاخلاق فتاكدوا ان لديها عدة معايير وليس معيار واحد يتم التعاطي به مع لاعبي الانديه هذا التصرف لايقل عن تصرف حارس الاتفاق هذا قولا والاخر عملا تدارك الخطا والاعتذار كلام عقيم وبليد ولايفي بالغرض المطلوب اطلاقا فلنرى الجلد او على الدنيا السلام

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