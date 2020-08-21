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عيسى الجوكم: " قارنوا حادثة غوميز مع غيره "

Time منذ 45 دقيقة
Views 1970
عيسى الجوكم: " قارنوا حادثة غوميز مع غيره "

ماجد محمد (صدى):
أشاد الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، باعتذار الفرنسي بافيتيمبي غوميز من جماهير النادي الأهلي.

وقال " الجوكم": "هذا هو الفرق، لم يشجعه جمهور ناديه، لم تدافع عنه إدارة ناديه، لم يكابر " .

وأضاف: " رغم أن ملابسات الاقتباس ( الفيديو ) تدعمه، اعتذر وذكر السبب ، قارنوا حادثة قوميز مع غيره في المشهد العام ".

وكان "غوميز" قد نشر فيديو، يحمل عبارة " صباح الخير وصباح جلد الطحالب " ، ما جعل الكثيرون يطالبون بمعاقبته.

واعتذر "غوميز" قائلًا: " أعتذر إلى جماهير نادي الأهلي عما بدر مني، أنا آخر شخص يمكن أن أقلل من احترامي إلى كيان أو نادٍ آخر، وأقدم اعتذاري عما حدث، وجاء ذلك لأنني لا أعرف اللغة العربية وعلي أن أتعلم " .

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أحدث التعليقات

Vando
موقع زباله.. وربي
عدو الخونة
لا عدمنا حسك ونفع الله فيك اديت حق النصيحة لولاة الامر فليس من النصيحة السب والثلب وغمط الناس وانما ان نقول لمن احسن احسنت وندعو له ونعلن ولائنا له ان لم يكن حبا في شخصه فحبا لامانته وحزمه ووقوفه امام الباطل وامثالا لامر الله سبحانه وهذا ليس تطبيلا كما يحاول اصحاب الاهواء الترويج ضده بل سنة قالها عمر لابي بكر وقالها ابن عباس لعمر وتكررت بين الصحابة رضي الله عنهم اجمعين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😜😜😜😜😜😜😜😜😜
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة

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