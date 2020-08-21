عيسى الجوكم: " قارنوا حادثة غوميز مع غيره "

ماجد محمد (صدى):
أشاد الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، باعتذار الفرنسي بافيتيمبي غوميز من جماهير النادي الأهلي.
وقال " الجوكم": "هذا هو الفرق، لم يشجعه جمهور ناديه، لم تدافع عنه إدارة ناديه، لم يكابر " .
وأضاف: " رغم أن ملابسات الاقتباس ( الفيديو ) تدعمه، اعتذر وذكر السبب ، قارنوا حادثة قوميز مع غيره في المشهد العام ".
وكان "غوميز" قد نشر فيديو، يحمل عبارة " صباح الخير وصباح جلد الطحالب " ، ما جعل الكثيرون يطالبون بمعاقبته.
واعتذر "غوميز" قائلًا: " أعتذر إلى جماهير نادي الأهلي عما بدر مني، أنا آخر شخص يمكن أن أقلل من احترامي إلى كيان أو نادٍ آخر، وأقدم اعتذاري عما حدث، وجاء ذلك لأنني لا أعرف اللغة العربية وعلي أن أتعلم " .