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المشعل يهاجم سعوديات بعد بحثهن عن حساب زوجته لتحريضها عليه برسالة " راجعي حساباتك "

Time منذ 55 دقيقة
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المشعل يهاجم سعوديات بعد بحثهن عن حساب زوجته لتحريضها عليه برسالة " راجعي حساباتك "

علي القحطاني (صدى):
هاجم الإعلامي والمذيع السابق على المشعل، فتيات سعوديات بعد بحثهن عن حساب زوجته الأجنبية " جاكي " الكندية لتوصيلها رسالة مفادها أن الرجل العربي والسعودي تحديداً ضد المرأة " فأنتبهي على روحك وراجعي حساباتك ".

واستشاط المشعل غضبا بسبب ما فعلته هؤلاء الفتيات، مما دفعه للرد عليهن، قائلا:" إلا الدناءة أعيت من يداويها ".

وأضاف المشعل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلا:" تفضلوا شوفوا بعض من الفتيات السعوديات بحثوا عن حساب زوجتي لين وصلوا له واتفقوا أن يوصلون رسالة لها مفادها أن الرجل العربي والسعودي تحديداً ضد المرأة فأنتبهي على روحك وراجعي حساباتك.

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عدو الخونة
لا عدمنا حسك ونفع الله فيك اديت حق النصيحة لولاة الامر فليس من النصيحة السب والثلب وغمط الناس وانما ان نقول لمن احسن احسنت وندعو له ونعلن ولائنا له ان لم يكن حبا في شخصه فحبا لامانته وحزمه ووقوفه امام الباطل وامثالا لامر الله سبحانه وهذا ليس تطبيلا كما يحاول اصحاب الاهواء الترويج ضده بل سنة قالها عمر لابي بكر وقالها ابن عباس لعمر وتكررت بين الصحابة رضي الله عنهم اجمعين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😜😜😜😜😜😜😜😜😜
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماأنصح بأغلاقها لأن الفايروس مابعد راح

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