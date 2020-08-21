الأعداد السابقة للصحيفة

تركيا تحول كنيسة تاريخية إلى مسجد على غرار آيا صوفيا

Time منذ ساعة
Views 1706
Comment 1
تركيا تحول كنيسة تاريخية إلى مسجد على غرار آيا صوفيا

وكالات (صدى):
أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل كنيسة شورا التاريخية، وهي واحدة من أشهر مباني العصر البيزنطي في إسطنبول، إلى مسجد اليوم الجمعة وذلك بعد شهر واحد من فتح آيا صوفيا جامعا للصلاة.

تعود كنيسة (المخلص المقدس) في شورا إلى القرون الوسطى وبُنيت قرب أسوار مدينة القسطنطينية القديمة وبين جدرانها قطع من الفسيفساء البيزنطية من القرن الرابع عشر ولوحات جدارية تصور مشاهد من قصص الكتاب المقدس.

وبعد الفتح العثماني للمدينة في عام 1453 أخفيت تلك المعالم تحت طبقة من الجص، لكن تم الكشف عنها مرة أخرى -على غرار ما حدث في آيا صوفيا- عندما حولت الجمهورية التركية العلمانية المبنى إلى متحف قبل أكثر من 70 عاما.

وكان أردوغان في الشهر الماضي ضمن عشرات الآلاف من المصلين الذين أدوا أول صلاة في آيا صوفيا منذ 86 سنة.

ووجهت قيادات كنسية ودول غربية انتقادات شديدة لتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، قائلة إن هذه الخطوة توسع هوة الخلافات الدينية.

وفي العام الماضي، ألغت محكمة تركية قرارا حكوميا كان قد صدر عام 1945 بتحويل شورا المعروفة في اللغة التركية باسم كاريه إلى متحف تديره وزارة التعليم.

ونص مرسوم وقعه أردوغان ونشر في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة على ”نقل إدارة مسجد كاريه إلى مديرية الشؤون الدينية، وفتح (المسجد) للعبادة“.

وكانت كنيسة قد بُنيت أول مرة في هذا الموقع في القرن الرابع، لكن القسم الأكبر من المبنى الموجود حاليا يرجع إلى كنيسة أقيمت في القرن الحادي عشر وأعيد بناؤها جزئيا بعد مئتي سنة من ذلك التاريخ إثر وقوع زلزال.

ولم يذكر مرسوم أردوغان الصادر اليوم الجمعة موعد إقامة أول صلاة للمسلمين في شورا أو الترتيبات التي ستتخذ بخصوص الأعمال الفنية المسيحية الموجودة هناك.

وفي آيا صوفيا، أُسدلت ستائر على صورة أمام المصلين ترمز للسيدة العذراء والسيد المسيح في المهد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
لا عدمنا حسك ونفع الله فيك اديت حق النصيحة لولاة الامر فليس من النصيحة السب والثلب وغمط الناس وانما ان نقول لمن احسن احسنت وندعو له ونعلن ولائنا له ان لم يكن حبا في شخصه فحبا لامانته وحزمه ووقوفه امام الباطل وامثالا لامر الله سبحانه وهذا ليس تطبيلا كما يحاول اصحاب الاهواء الترويج ضده بل سنة قالها عمر لابي بكر وقالها ابن عباس لعمر وتكررت بين الصحابة رضي الله عنهم اجمعين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😜😜😜😜😜😜😜😜😜
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع السلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماأنصح بأغلاقها لأن الفايروس مابعد راح

أخر الأخبار

موقف طريف لمذيعة الـ MBC على الهواء
موقف طريف لمذيعة الـ MBC على الهواء
Time منذ 6 دقائق Views 280
عجائب الطريق
عجائب الطريق
Time منذ 7 دقائق Views 173
سبب إغلاق 3 أقسام للمصابين بكورونا في الخرج
سبب إغلاق 3 أقسام للمصابين بكورونا في الخرج
Time منذ 12 دقيقة Views 1415
علي الحبسي يُعلن اعتزاله برسالة مؤثرة
علي الحبسي يُعلن اعتزاله برسالة مؤثرة
Time منذ 24 دقيقة Views 1651
وزير الصناعة: "أزمة كورونا أثبتت كفاءة القطاع"
وزير الصناعة: "أزمة كورونا أثبتت كفاءة القطاع"
Time منذ 30 دقيقة Views 1412
مسنة تُحرج العروس
مسنة تُحرج العروس
Time منذ 35 دقيقة Views 409
تمساح يلتهم افعى على اطراف البحيره
تمساح يلتهم افعى على اطراف البحيره
Time منذ 37 دقيقة Views 440
عيسى الجوكم: " قارنوا حادثة غوميز مع غيره "
عيسى الجوكم: " قارنوا حادثة غوميز مع غيره "
Time منذ 45 دقيقة Views 1967
المشعل يهاجم سعوديات بعد بحثهن عن حساب زوجته لتحريضها عليه برسالة " راجعي حساباتك "
المشعل يهاجم سعوديات بعد بحثهن عن حساب زوجته لتحريضها عليه برسالة " راجعي حساباتك "
Time منذ 55 دقيقة Views 2280
بالصور.. الاتحاد يواصل تدريباته استعدادًا للفيحاء
بالصور.. الاتحاد يواصل تدريباته استعدادًا للفيحاء
Time منذ ساعة Views 1542