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الصحة توضح المدة التقريبية لعودة حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة بكورونا

Time منذ 21 دقيقة
Views 1499
الصحة توضح المدة التقريبية لعودة حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة بكورونا

علي القحطاني (صدى):
أوضحت وزارة الصحة المدة التقريبية التى تعود فيها حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت الوزارة أنه يمكن أن تكون استعادة الحاسة بطيئة ويصعب معرفتها حيث تشير الدراسات إلى أن العديد من المرضى تعافت حاسة الشم لديهم في غضون 7 أو 14 يوما، في حين ذكرت دراسات أخرى بلغت المدة 4 أسابيع من ظهور المرض.

ونصحت الوزارة من لم تتعافى لديهم حاسة الشم بعد مرور أسبوعين أن يقوموا بتدريب أنفسهم على شم الروائح المختلفة لعمل تحفيز متكرر للعصب المسؤول عن الشم، مؤكدة أن ذلك يساعد على التعافي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش نسوي طيب نطير في السماء الأزدحامات والأختناقات المرورية شي لابد منه الشعب كله طالع برا خصوصآ بعد مافك الحظر كن الحبل انقطع باالزنبيل الي ماعنده قدره ع الصبر لايطلع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شفت الأستكر محطوط على الباب مغلق🚫
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاه خير بس ليته يكمل معروفه ويحول حوش منزله محميه للبساس كلها فيها إجر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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