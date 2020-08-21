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ميسي يكرر سيناريو رحيل رونالدو ولكن هناك فرق يصعب موقف الأرجنتيني

Time منذ 29 دقيقة
Views 1414
ميسي يكرر سيناريو رحيل رونالدو ولكن هناك فرق يصعب موقف الأرجنتيني

وكالات (صدى):
يبدو أن ميسي اقترب بالفعل من الرحيل عن برشلونة؛ حيث تسرب حديث يشير إلى أن اللاعب لا يشعر بالراحة.

وعلى الفور عقد الجميع مقارنات بين رحيل ميسي ورحيل رونالدو إلى يوفنتوس باعتبارهما أقوى منافسين لبعضهما البعض.

وعلى الرغم من وجود الكثيرمن الفروق حول تأثير كل لاعب منهما على فرقته أو ما شابه ذلك، إلا أن هناك فرق وحيد سيتذكره التاريخ دائمًا، وهو أن رونالدو رحل وهو على القمة وكان وضع الريال هو الأفضل في ذلك الوقت، بعد فوزه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 على ليفربول في كييف بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما يأتي رحيل ميسي في وقت قاسي للغاية؛ حيث يمر البرسا بأزمة كبيرة بعد تدهور نتائجه وخسارته المذلة في دوري أبطال أوروبا أمام البايرن.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش نسوي طيب نطير في السماء الأزدحامات والأختناقات المرورية شي لابد منه الشعب كله طالع برا خصوصآ بعد مافك الحظر كن الحبل انقطع باالزنبيل الي ماعنده قدره ع الصبر لايطلع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شفت الأستكر محطوط على الباب مغلق🚫
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاه خير بس ليته يكمل معروفه ويحول حوش منزله محميه للبساس كلها فيها إجر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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