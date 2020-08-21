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مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

Time منذ 4 ساعات
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مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة وخاصة المرتفعات الجبلية بالمحافظات الداير ، والريث ، وفيفا ، وهروب ، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتصل سرعتها من 16-42 كلم/ساعة وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين مع تدني في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية وخاصة وقت التنزه، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa .

وأكد الغامدي أن فرق الدفاع المدني بالمنطقة بجاهزية تامة وتعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش نسوي طيب نطير في السماء الأزدحامات والأختناقات المرورية شي لابد منه الشعب كله طالع برا خصوصآ بعد مافك الحظر كن الحبل انقطع باالزنبيل الي ماعنده قدره ع الصبر لايطلع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شفت الأستكر محطوط على الباب مغلق🚫
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاه خير بس ليته يكمل معروفه ويحول حوش منزله محميه للبساس كلها فيها إجر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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