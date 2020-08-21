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الصحة: لم نسجل إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط منذ شهرين

Time منذ ساعة
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الصحة: لم نسجل إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط منذ شهرين

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، عن إكمال 60 يوم بدون أن تُسجل في المملكة أي حالة إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط MERS (المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية).

تجدر الإشارة أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا)، حيث أكتُشف في المملكة عام 2012 ويننتقل فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أساساً من الحيوان إلى الإنسان، ولكنه يمكن أن ينتقل أيضاً من شخص إلى آخر ، وهو فيروس حيواني المصدر، وتشير الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص يصابون بالعدوى عن طريق مخالطة الجِمال على نحو مباشر أو غير مباشر حيث يتسبب في حالات عدوى وخيمة يترتب عليها معدل وفيات مرتفع، وتشمل أعراض المرض الشائعة في: الإصابة بالحمى، الإصابة بالسعال، الإصابة بضيق التنفس، الالتهاب الرئوي في بعض الحالات، وفي حالات أخرى لم تقتصر أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية على أعراض الجهاز التنفسي فقط بل امتد تأثيرها للجهاز الهضمي، فأصيب البعض بالإسهال، والغثيان، والقيء.

وينبغي الالتزام بالنظافة العامة مثل غسل اليدين بانتظام قبل ملامسة الحيوانات وبعدها، وتجنب مخالطة الحيوانات المريضة، ولابد من مراعاة الممارسات الخاصة بنظافة الأغذية، كما ينبغي أن يتجنب الناس شرب حليب الأبل(النوق) الطازج أو بولها، أو تناول لحومها غير المطهية جيدًا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش نسوي طيب نطير في السماء الأزدحامات والأختناقات المرورية شي لابد منه الشعب كله طالع برا خصوصآ بعد مافك الحظر كن الحبل انقطع باالزنبيل الي ماعنده قدره ع الصبر لايطلع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شفت الأستكر محطوط على الباب مغلق🚫
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاه خير بس ليته يكمل معروفه ويحول حوش منزله محميه للبساس كلها فيها إجر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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