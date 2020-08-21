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" فارا " كابوس يؤرق منام تميم ويبتر لسان " الجزيرة " 

Time منذ ساعة
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" فارا " كابوس يؤرق منام تميم ويبتر لسان " الجزيرة " 

ماجد القزيز (صدى):
وضع الكونجرس قطر في مأزق بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية بشأن تسجيل شبكة الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب " فارا ".

وأصبح قانون " فارا " كابوسا يؤرق منام قطر وقناة الجزيرة الإرهابية، ويأتي ذلك بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية " تي آر تي "، وأدت لتسجيلها بموجب " فارا ".

وجاء الوقت الذي يجب أن تمتثل فيه قناة الجزيرة لقوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية الجديدة المتعلقة بوسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومات الأجنبية، وفقا لمقال نشره مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط كليف سميث، بعنوان " إسدال الستار على الجزيرة وقطر ".

وكانت شبكة الجزيرة أداة لأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة؛ فحتى وقت قريب كان هو صاحب الملكية المسجلة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش نسوي طيب نطير في السماء الأزدحامات والأختناقات المرورية شي لابد منه الشعب كله طالع برا خصوصآ بعد مافك الحظر كن الحبل انقطع باالزنبيل الي ماعنده قدره ع الصبر لايطلع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شفت الأستكر محطوط على الباب مغلق🚫
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجزاه خير بس ليته يكمل معروفه ويحول حوش منزله محميه للبساس كلها فيها إجر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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