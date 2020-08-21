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الدكتور نزار باهبري يعلن شفاءه من كورونا
منذ 15 دقيقة
1475
عادل الحربي (صدى):
أعلن الدكتور نزار باهبري، عن شفاءه من فيروس كورونا المستجد، بعد إصابته به قبل أسابيع أثناء عمله.
وانتشر مقطع فيديو للدكتور نزار باهبري مع اثنين من الكادر الصحي المُشرف على حالته؛ لتوجيه الشكر لهما.
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أحدث التعليقات
فهد
مقدم طلب من 2015 م الى الان لم يتم شبك الصرف الصحي عندي وجيراني تم شبك الصرف الصحي اعتقد الشغله واسطه او رشوه ويمكن يتم الشبك بطريقه غير نظاميه مادام ما قمتم بشغلكم
نجاة محمد
الحمد لله رجوعة لأهلة
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله اعلم
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله
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