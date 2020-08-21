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وزير الصحة يحسم أمر إصابة المتعافيين بـ"كورونا" مجددًا (فيديو)

Time منذ ساعة
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وزير الصحة يحسم أمر إصابة المتعافيين بـ"كورونا" مجددًا (فيديو)

نايف السالم (صدى):
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على أنه لا يمكن التنبؤ بعدد الإصابات القادمة، والنظام الصحي لديه قدرة على مواجهة أي تطور.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خدمات استشارية نفسية للتقليل من مخاطر الجائحة، فيما حسم الجدل حول إصابة المتعافيين من الفيروس مجددًا بقوله : "لم يثبت عالميًا عودة الإصابة بـالكورونا بعد الشفاء منه".

ولفت إلى أنه خلال الشهور الماضية تمت إضافة أكثر من 3500 سرير عناية مركزة، موضحًا أن الجائحة كانت اختبارا للمنظومة الصحية في العالم أجمع.

وشدد على حرص الممكلة على توفير اللقاح فور التأكد من سلامته، قائلا: "لا نعتمد أي لقاح إلا بالتأكد من سلامته بشكل كامل".

وكشف أن نسبة التعافي من كورونا في المملكة تجاوزت بالفعل الـ 90%، فيما يأتي معدل الوفيات ضمن الأقل على مستوى عالمي.

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أحدث التعليقات

فهد
مقدم طلب من 2015 م الى الان لم يتم شبك الصرف الصحي عندي وجيراني تم شبك الصرف الصحي اعتقد الشغله واسطه او رشوه ويمكن يتم الشبك بطريقه غير نظاميه مادام ما قمتم بشغلكم
نجاة محمد
الحمد لله رجوعة لأهلة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله اعلم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله

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