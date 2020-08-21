الأعداد السابقة للصحيفة

وظيفة قانونية شاغرة في شركة الاتصالات بالرياض 

Time منذ ساعة
Views 1502
وظيفة قانونية شاغرة في شركة الاتصالات بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني " بوابة التوظيف " عن توافر وظيفة قانونية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، بمسمى " مدير العقود التجارية ".

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصل درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (القانون)، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في الخدمات القانونية في شركة كبرى، منها خبرة لا تقل عن سنتين كمحامي، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1442/01/02هـ الموافق 2020/08/21م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فهد
مقدم طلب من 2015 م الى الان لم يتم شبك الصرف الصحي عندي وجيراني تم شبك الصرف الصحي اعتقد الشغله واسطه او رشوه ويمكن يتم الشبك بطريقه غير نظاميه مادام ما قمتم بشغلكم
نجاة محمد
الحمد لله رجوعة لأهلة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله اعلم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله

أخر الأخبار

انتحار شابة بسبب الفيسبوك
انتحار شابة بسبب الفيسبوك
Time منذ دقيقة Views 18
الهلال راحة من التدريبات اليوم
الهلال راحة من التدريبات اليوم
Time منذ 6 دقائق Views 1191
عفوية هند بومشمر خلف الكواليس
عفوية هند بومشمر خلف الكواليس
Time منذ 12 دقيقة Views 260
خل الاستعراض ينفعك
خل الاستعراض ينفعك
Time منذ 13 دقيقة Views 203
الدكتور نزار باهبري يعلن شفاءه من كورونا
الدكتور نزار باهبري يعلن شفاءه من كورونا
Time منذ 14 دقيقة Views 1447
بنك يُعلن استعداده لتعيين بائع "الشاي" الحاصل على ماجستير
بنك يُعلن استعداده لتعيين بائع "الشاي" الحاصل على ماجستير
Time منذ 21 دقيقة Views 1793
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة
Time منذ 28 دقيقة Views 1346
" المياه الوطنية " للمواطنين: أبلغوا عن توصيلات الصرف غير النظامية تلافيا للغرامات 
" المياه الوطنية " للمواطنين: أبلغوا عن توصيلات الصرف غير النظامية تلافيا للغرامات 
Time منذ 37 دقيقة Views 1518
مدرب برشلونة الجديد يرفض رحيل جيرارد بيكيه
مدرب برشلونة الجديد يرفض رحيل جيرارد بيكيه
Time منذ 42 دقيقة Views 1433
لا تتناولي المضادات الحيوية مع حبوب منع الحمل
لا تتناولي المضادات الحيوية مع حبوب منع الحمل
Time منذ 49 دقيقة Views 1222