وظيفة قانونية شاغرة في شركة الاتصالات بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني " بوابة التوظيف " عن توافر وظيفة قانونية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، بمسمى " مدير العقود التجارية ".
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصل درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (القانون)، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في الخدمات القانونية في شركة كبرى، منها خبرة لا تقل عن سنتين كمحامي، وإجادة اللغة الإنجليزية.
وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1442/01/02هـ الموافق 2020/08/21م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.