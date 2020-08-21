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9 خطوات يمر بها الطالب عند الدخول إلى منصة "مدرستي"

Time منذ 24 دقيقة
Views 1521
9 خطوات يمر بها الطالب عند الدخول إلى منصة "مدرستي"

علي القحطاني (صدى):
يرتكز جوهر العملية التعليمية عن بُعد من خلال منصة "مدرستي" على دور الطالب في الاستعداد النفسي والمعرفي لاستقبال عام دراسي جديد، ودعم الأسرة وأولياء الأمور لأبنائهم، من خلال تخصيص المكان المناسب للتعلّم في المنزل، بما يشتمل عليه من خدمة الإنترنت، وتوفير الجهاز، والإضاءة والتهوئة، والوسائل التعليمية المناسبة، ومساندتهم في رحلتهم التعليمية.

وتُعد المنصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءاً من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين، كما تتيح المنصة للطلاب إمكانية التواصل بشكل مستمر مع معلميهم، لمعرفة كافّة المستجدات والمهام المطلوبة منهم، والتفاعل معها بالشكل الصحيح، ومعرفة كافة البدائل المتاحة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى معرفة المحاور الأساسية للعملية التعليمية، والبدائل لكل نطاق، والتي تتمثّل في الحضور ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية والتقييم والاختبارات.

وتبدأ الرحلة التعليمية عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات في المملكة على فترتين صباحية ومسائية، حيث يبدأ طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية الساعة السابعة صباحاً، وطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية الساعة الثالثة عصراً، من خلال التسجيل والدخول للمنصة، ثم أداء النشيد الوطني والتمارين واستعراض الجدول الدراسي من القائمة الرئيسية، ومن ثم الانتقال للحصة الدراسية المقرر حضورها، والضغط على رابط (الدرس المباشر) للبدء بحضور الدرس والاستماع لشرح المعلّم، والتفاعل مع ما يطلبه أثناء الشرح، وأداء المهام، والتكليفات المقدمة من قبل المعلّم، وإنهائها قبل انتهاء الموعد المحدد لها.

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أحدث التعليقات

صلاح
ويجيك واحد الحين ويترحم على المقبور صدام
ابوبدر
المشكلة اذا الخلل واضح وانتم تتجاهلونه. تعري. لبس غير محتشمعلى البحر زي اللي لابسينه. المخدرات اللي ماليه البلد. الزواجات العرفية. الافلام الهابطة.رقاصات الخلاعة في الافراح الشعبية وبعض افراح الاغنياء. مهرجانات الافخاذ كمهرجان الجونة اللي يلبسون فيه الناس من غير هدوم. وغيره وغيره البارات والفنادق والسواحل الخربانة اذا صار فيه عليها رقابة وامر بمعروف ونهي عن منكر. ساعتها لن يكون فيه تحرش. اي بلد يغيب عنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فتبشر بعقاب ربنا
عبدالله
اولا الحمد لله أن جعل للمملكة العربيه السعوديه حكاما يخافون الله في كل صغيرة وكبيرة وهذه من نعم الله ثانيا قالها ولي العهد لن ينجو أي شخص ثبت تورطة في قضية فساد ... ثالثا المسئول الذي يقسم على كتاب الله أن يحافظ على ثروة وطنه لماذا خان القسم ... رابعا .. الله يقوي حكومتنا في متابعة كل من تسول له نفسة خيانة ثروات الوطن الغالي ...
ملامح ظلم السنين
هناك مطاعم تعلن عن توفر وظائف قهوجية افضل من العمل بالشارع !!!
القرشي
ماجستير في إدارة أمن نظم المعلومات بتقدير ممتاز ويبيع شاهي بسبب انه ماوجدت وظيفة ... قوية هاذي والله يا اخي لو راح اي شركة او مؤسسة يقدر يشتغل اي وظيفة مؤقته خاصة انه لديه لغة بحكم دراسته في امريكا ... اعرف اشخاص ليس لديهم سوى ثانوية لكن لديهم لغة انجليزية ويعملون في شركات في وظائف جدآ محترمة ورواتب جدآ عالية ... ارجوا التأكد من صحة الموضوع .

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