"بلومبيرج" تكشف خطة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لإلزام أعضاء أوبك بتخفيض الإنتاج

وكالات (صدى):
أشادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، بوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مؤكدة أنها نجح فيما فشل فيه الآخرون وهو إلزام الجميع بالنسب المقرر لخفض الإنتاج.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان استطاع أن يهندس السياسة النفطية في بلد له الكلمة العليا في أسواق النفط العالمية وألزم الجميع بالتخفيضات المقررة بطرق وأساليب جديدة.
ومن ضمن هذه الطرق، هو إبلاغ أعضاء أوبك بأن عدم تحفيض الإنتاج، سيُلزم العضو على تخفيضات إضافية في نهاية المطاف؛ تعويضًا عن عدم الالتزام منذ البداية، وهو ما جعل الجميع يلتزم؛ خوفا من العقوبة المقررة .