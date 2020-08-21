تصريحات ميسي تشعل سباق 3 أندية أوروبية كبرى للحصول على خدماته

وكالات (صدى):
تسببت تصريحات اللاعب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، في إثارة الجدل بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبله في النادي، وكان تلك التصريحات بمثابة إشارة لنوادي أوروبا الكبرى في ضم اللاعب.
وكشفت تقارير بأن هذه تصريحات اللاعب دفعت بعض الأندية الكبرى الحالمة بضم ميسي، في التفكير في الأمر بجدية، وحينها سيتعين على جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أن يفعل ما فعله فلورنتينو بيريز، مع كريستيانو رونالدو، في عام 2018، عندما خفض سعره حتى لا يرحل مجانًا ، بحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية.
وأوضحت التقارير بأن هناك 3 مرشحين للفوز بخدمات ميسي منها إنتر ميلان الإيطالي، والذي لديه 260 مليون يورو جاهزة للإنفاق على الصفقة، ونادي مانشستر سيتي، والشئ المفقود في صفثقة إنضمامه هي رغية اللاعب نفسه، والنادي الأخير هو باريش سان جيرمان والذي سيفعل كل ما في وسعه للتعاقد مع ميسي .