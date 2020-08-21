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تصريحات ميسي تشعل سباق 3 أندية أوروبية كبرى للحصول على خدماته

Time منذ ساعة
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تصريحات ميسي تشعل سباق 3 أندية أوروبية كبرى للحصول على خدماته

وكالات (صدى):
تسببت تصريحات اللاعب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، في إثارة الجدل بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبله في النادي، وكان تلك التصريحات بمثابة إشارة لنوادي أوروبا الكبرى في ضم اللاعب.

وكشفت تقارير بأن هذه تصريحات اللاعب دفعت بعض الأندية الكبرى الحالمة بضم ميسي، في التفكير في الأمر بجدية، وحينها سيتعين على جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، أن يفعل ما فعله فلورنتينو بيريز، مع كريستيانو رونالدو، في عام 2018، عندما خفض سعره حتى لا يرحل مجانًا ، بحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية.

وأوضحت التقارير بأن هناك 3 مرشحين للفوز بخدمات ميسي منها إنتر ميلان الإيطالي، والذي لديه 260 مليون يورو جاهزة للإنفاق على الصفقة، ونادي مانشستر سيتي، والشئ المفقود في صفثقة إنضمامه هي رغية اللاعب نفسه، والنادي الأخير هو باريش سان جيرمان والذي سيفعل كل ما في وسعه للتعاقد مع ميسي .

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أحدث التعليقات

صلاح
ويجيك واحد الحين ويترحم على المقبور صدام
ابوبدر
المشكلة اذا الخلل واضح وانتم تتجاهلونه. تعري. لبس غير محتشمعلى البحر زي اللي لابسينه. المخدرات اللي ماليه البلد. الزواجات العرفية. الافلام الهابطة.رقاصات الخلاعة في الافراح الشعبية وبعض افراح الاغنياء. مهرجانات الافخاذ كمهرجان الجونة اللي يلبسون فيه الناس من غير هدوم. وغيره وغيره البارات والفنادق والسواحل الخربانة اذا صار فيه عليها رقابة وامر بمعروف ونهي عن منكر. ساعتها لن يكون فيه تحرش. اي بلد يغيب عنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فتبشر بعقاب ربنا
عبدالله
اولا الحمد لله أن جعل للمملكة العربيه السعوديه حكاما يخافون الله في كل صغيرة وكبيرة وهذه من نعم الله ثانيا قالها ولي العهد لن ينجو أي شخص ثبت تورطة في قضية فساد ... ثالثا المسئول الذي يقسم على كتاب الله أن يحافظ على ثروة وطنه لماذا خان القسم ... رابعا .. الله يقوي حكومتنا في متابعة كل من تسول له نفسة خيانة ثروات الوطن الغالي ...
ملامح ظلم السنين
هناك مطاعم تعلن عن توفر وظائف قهوجية افضل من العمل بالشارع !!!
القرشي
ماجستير في إدارة أمن نظم المعلومات بتقدير ممتاز ويبيع شاهي بسبب انه ماوجدت وظيفة ... قوية هاذي والله يا اخي لو راح اي شركة او مؤسسة يقدر يشتغل اي وظيفة مؤقته خاصة انه لديه لغة بحكم دراسته في امريكا ... اعرف اشخاص ليس لديهم سوى ثانوية لكن لديهم لغة انجليزية ويعملون في شركات في وظائف جدآ محترمة ورواتب جدآ عالية ... ارجوا التأكد من صحة الموضوع .

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