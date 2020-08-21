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«الموارد البشرية» تدعو المنشآت لـ «التقييم الذاتي» وتحذر من وقف الخدمات لغير الملتزمين

Time منذ ساعة
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«الموارد البشرية» تدعو المنشآت لـ «التقييم الذاتي» وتحذر من وقف الخدمات لغير الملتزمين

الرياض (صدى):
حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل السعودي لاستكمال إجراءات "التقييم الذاتي" لأدائها، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، الذي ينص على إلزام المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة بإكمال التقييم الذاتي قبل نهاية شهر يناير من كل سنة ميلادية.

وقامت الوزارة بتمديد المهلة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام مراعاةً لظروف الجائحة، وسيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم في تاريخ 1سبتمبر 2020.

و أكدت أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت وامتثالها من خلال حلقةٍ متكاملة تبدأ بالتقييم الذاتي للمنشأة والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتّشي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى التسجيل في برنامج "التقييم الذاتي"، وإكمال التقييم، الذي سيكون له دور مهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتصحيح الأخطاء ذاتيًّا، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة، حيث يمكن لجميع المنشآت العملاقة و الكبيرة والمتوسطة التسجيل وإكمال التقييم إلكترونياً من خلال الرابط هنــــــــا .

وبيّنت الوزارة أن مرحلة "التقييم الذاتي" هي أولى مراحل البرنامج، وتهدف هذه المرحلة إلى مساعدة المنشآت في التعرف على مدى التزامها بقرارات وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشددة على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير التي وضعها البرنامج، حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 16 معياراً تشتمل على 5 معايير متعلقة بالمنشآت، و6 معايير تتعلق بالعاملين، و5 معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة.

ودعت الوزارة جميع المنشآت التي لا تمتلك حساباً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة وإنشاء الحساب بشكل إلكتروني وذلك عبر الرابط التالي هنـــــــــــا .

يذكر أن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدر في شوال الموافق 1440هـ قراراً وزارياً باعتماد برنامج "التقييم الذاتي" للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت بإكمال هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بإكمال التقييم في الفترة الزمنية المحددة.

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أحدث التعليقات

صلاح
ويجيك واحد الحين ويترحم على المقبور صدام
ابوبدر
المشكلة اذا الخلل واضح وانتم تتجاهلونه. تعري. لبس غير محتشمعلى البحر زي اللي لابسينه. المخدرات اللي ماليه البلد. الزواجات العرفية. الافلام الهابطة.رقاصات الخلاعة في الافراح الشعبية وبعض افراح الاغنياء. مهرجانات الافخاذ كمهرجان الجونة اللي يلبسون فيه الناس من غير هدوم. وغيره وغيره البارات والفنادق والسواحل الخربانة اذا صار فيه عليها رقابة وامر بمعروف ونهي عن منكر. ساعتها لن يكون فيه تحرش. اي بلد يغيب عنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فتبشر بعقاب ربنا
عبدالله
اولا الحمد لله أن جعل للمملكة العربيه السعوديه حكاما يخافون الله في كل صغيرة وكبيرة وهذه من نعم الله ثانيا قالها ولي العهد لن ينجو أي شخص ثبت تورطة في قضية فساد ... ثالثا المسئول الذي يقسم على كتاب الله أن يحافظ على ثروة وطنه لماذا خان القسم ... رابعا .. الله يقوي حكومتنا في متابعة كل من تسول له نفسة خيانة ثروات الوطن الغالي ...
ملامح ظلم السنين
هناك مطاعم تعلن عن توفر وظائف قهوجية افضل من العمل بالشارع !!!
القرشي
ماجستير في إدارة أمن نظم المعلومات بتقدير ممتاز ويبيع شاهي بسبب انه ماوجدت وظيفة ... قوية هاذي والله يا اخي لو راح اي شركة او مؤسسة يقدر يشتغل اي وظيفة مؤقته خاصة انه لديه لغة بحكم دراسته في امريكا ... اعرف اشخاص ليس لديهم سوى ثانوية لكن لديهم لغة انجليزية ويعملون في شركات في وظائف جدآ محترمة ورواتب جدآ عالية ... ارجوا التأكد من صحة الموضوع .

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