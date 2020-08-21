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الصحة: تسجيل 1213 حالة إصابة جديدة بكورونا و1591 حالة تعاف

Time منذ 48 دقيقة
Views 1609
الصحة: تسجيل 1213 حالة إصابة جديدة بكورونا و1591 حالة تعاف

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل (1213) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (305186) حالة، من بينها (24539) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1675) حالة حرجة، كما سجلت (1591) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (277067) حالة.

وأوضحت الصحة أنه بلغ عدد الوفيات (3580) حالة، بإضافة (32) حالة وفاة جديدة، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

احمد
مدعومات من الرؤية والله لايوفق رؤية وبطيخ وافلسوا بالبلد والذنوب والمعاصي تجلب الفقر للبلد وشفتوا وظائف مافيه واختلاط وتوظيف بنات عند اجانب وجر البلد للمصير والله يستر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
الخزعي سكاكا الجوف
وش فيك علينا ياعدو الخونه ليش مايجبونه صاحب القصر ويسجنونه 5 سنوات مع المصادره الموال
الخزعي سكاكا الجوف
وش فيك علينا ياعدو الخونه ليش مايجبونه صاحب القصر ويسجنونه 5 سنوات مع المصادره الموال

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