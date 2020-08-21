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انقلاب مركبة على طريق «الرياض –الطائف»

Time منذ ساعة
Views 1629
انقلاب مركبة على طريق «الرياض –الطائف»

الرياض (صدى):
شهد طريق "الرياض –الطائف"، حادث انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها .

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أن الجهات المختصة باشرت الحادث.

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أحدث التعليقات

احمد
مدعومات من الرؤية والله لايوفق رؤية وبطيخ وافلسوا بالبلد والذنوب والمعاصي تجلب الفقر للبلد وشفتوا وظائف مافيه واختلاط وتوظيف بنات عند اجانب وجر البلد للمصير والله يستر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
الخزعي سكاكا الجوف
وش فيك علينا ياعدو الخونه ليش مايجبونه صاحب القصر ويسجنونه 5 سنوات مع المصادره الموال
الخزعي سكاكا الجوف
وش فيك علينا ياعدو الخونه ليش مايجبونه صاحب القصر ويسجنونه 5 سنوات مع المصادره الموال

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