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انقلاب مركبة على طريق «الرياض –الطائف»
منذ ساعة
1629
الرياض (صدى):
شهد طريق "الرياض –الطائف"، حادث انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها .
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أن الجهات المختصة باشرت الحادث.
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أحدث التعليقات
احمد
مدعومات من الرؤية والله لايوفق رؤية وبطيخ وافلسوا بالبلد والذنوب والمعاصي تجلب الفقر للبلد وشفتوا وظائف مافيه واختلاط وتوظيف بنات عند اجانب وجر البلد للمصير والله يستر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
الخزعي سكاكا الجوف
وش فيك علينا ياعدو الخونه ليش مايجبونه صاحب القصر ويسجنونه 5 سنوات مع المصادره الموال
الخزعي سكاكا الجوف
وش فيك علينا ياعدو الخونه ليش مايجبونه صاحب القصر ويسجنونه 5 سنوات مع المصادره الموال
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