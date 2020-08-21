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تعرف على أسماء حكام مباريات الجولة 32 من الدوري

Time منذ 56 دقيقة
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تعرف على أسماء حكام مباريات الجولة 32 من الدوري

طلال الغامدي (صدى):
كشف الإتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وأوضح الإتحاد بأن حكام لقاء القادسية ونجران حكم ساحة سلطان الحربي، وحكم مساعد أول عمر الجمل، وحكم مساعد ثاني إبراهيم الدخيل، حكم رابع محمد البريدي، ومبارة الشعلة والجيل حكم ساحة خالد الطربس ، ومساعد أول محمد الشهري ومساعد ثاني بليغ آل رمضان ،وحكم رابع محمد العمري.

وتابع الإتحاد أسماء الحكام لمباراة التقدم وجدة حكم ساحة محمد الهويش، حكم مساعد اول فهد العمري، ومساعد ثاني محمد الحنفوش ومساعد رابع تركي الخضير، وحكام النضهة والنجوم حكم ساحة عبدالله النحيت ومساعد أول هشام الرفاعي ومساعد ثاني سعد السبيعي وحكم رابع إبراهيم الأصيل، ومباراة الباطن وحطين أحمد الرميخاني وممد المطرودي وأحمد العتيق ومحمد البريدي.

وأضاف الإتحاد أسماء الحكام لمباراة الكوكب والثقبة هم رائد الزهراني ومحمد العرمطي وعلى العلي ومحمد القرني، وحكام مباراة الجيش والمجزل هم تركي الخضير ياسر السلطان وعادل شراحيلي وعبدالله النحيت، ومباراة أحد والبكيرية هم خالد صلوي وفيصل القحطاني وعبدالعزيز البرية وفيصل البلوي.

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أحدث التعليقات

احمد
مدعومات من الرؤية والله لايوفق رؤية وبطيخ وافلسوا بالبلد والذنوب والمعاصي تجلب الفقر للبلد وشفتوا وظائف مافيه واختلاط وتوظيف بنات عند اجانب وجر البلد للمصير والله يستر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
الخزعي سكاكا الجوف
وش فيك علينا ياعدو الخونه ليش مايجبونه صاحب القصر ويسجنونه 5 سنوات مع المصادره الموال
الخزعي سكاكا الجوف
وش فيك علينا ياعدو الخونه ليش مايجبونه صاحب القصر ويسجنونه 5 سنوات مع المصادره الموال

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