العزل المنزلي يفقد هاري كين فرصته للمشاركة في تحضيرات الموسم الجديد

وكالات (صدى):
بسبب مدة العزل المنزلي التي تفرضها الحكومة البريطانية، عليه وأسرته سيفقد مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين، فرصته للمشاركة في تحضيرات الموسم الجديد .
وكشفت تقارير بأن المهاجم الدولي الإنجليزي، سيقضي مدة العزل مع أسرته بعد عودته من عطلة بجزر الباهاماس، وهي قي قائمة أماكن العزل، بالنسبة لبريطانيا.
وعاد نجوم توتنهام للتدريبات، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال هذا الأسبوع، بانتظار إنتهاء مدة عازل هاري كين.
وسيبدأ الفريق اللندني مباريات الإعداد للموسم الجديد، بمواجهة إبسويتش سيتي غدا السبت، وستجري بشكل طبيعي رغم غياب كين.