رابطة البريمرليج: استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل يونايتد لا يزال ممكنًا

وكالات (صدى):
خرجت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بتصريحات مثيرة بشأن نادي نيوكاسل يونايتد.
وأكدت الرابطة أن استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل يونايتد لا يزال ممكنًا، الأمر الذى أثار التساؤلات بشأن مصير النادي.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أعلن مؤخراً انسحابه رسميًا من مفاوضات الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، مبرراً قراره بعدم الوضوح فيما يتعلق بالظروف التي سيبدأ فيها الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي ستطرح للمباريات والتدريب والأنشطة الأخرى المرتبطة بالنادي.