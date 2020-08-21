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«الصحة»: نتائج مسحة الفم لإكتشاف «كورونا» موثقة

Time منذ 49 دقيقة
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«الصحة»: نتائج مسحة الفم لإكتشاف «كورونا» موثقة

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة بأن نتائج المسحة الخاصة بكورونا معتمدة بحسب توصيات مركز السيطرة على الأمراض، ونفت ما تردد حول ما تردد بأن مسحة الفم لاكتشاف فيروس كورونا غير موثوق بها ضيفة بأن مسحة الأنف كالفم لا فرق بينهما .

وأوضحت الوزارة ردًا على سؤال بهذا الخصوص، أنه بناء على التوصيات الصادرة من مركز السيطرة على الأمراض، بجمع واختبار عينة من الجهاز التنفسي العلوي للكشف عن فيروس كوفيد ١٩، فإنه بشكل عام يعد أي من الخيارات التالية عينات مقبولة للفحص، وهي" عينة البلعوم الانفي ويتم جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة للأنف بشكل موازي للحنك وبعمق محدد.

وتابعت الوزارة بأن من بين العينات الموثقة لمسحة كورونا عينة البلعوم الفموي والتي يتم جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة عن طريق الفم إلى مناطق البلعوم الخلفي والمناطق اللوزية.

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أحدث التعليقات

عبدالله بن علي الزهراني
ما بني على باطل فهو باطل واكتشاف البلديه شئ إيجابي صحيح متأخر لكن أن تصل متأخر خيرا من أن لا تصل جميع المبررات في الهدم رأي شخصي غير مقبوله ولكن بهذه الجراه والوقاحه من مستثمر تعتبر تصرف اهوج وغير مقبول.
السهل الصعب
طبعاً كل واحد الأن يقول الف دقن ولادقني. لكن هيهات هيهات لن تفلتون من الحساب وكذلك مراقبين البلديه الذين تغاضو عنه
وافي
لعنة الله على كل خائن ومنافق ابن زايد ومن هم على شاكلتة لادين لهم ولاشرف ولاكرامة وان شاءالله نهاية كل متصهين سوف تليق بالحدث والى مزبلة التاريخ
ممدوح الجويعي
اللهم اهلك ايران واتباعهم
عدو الخونة
ومن جهة عدم انتباه مراقب البلدية فهذا ليس مبررا للاستيلاء على المواقع العامة هههه ف(عدم الانتباه) تجاوز المراقب الى رؤساء البلديات والامناء ولواءات وقضاة ومحامين وغيرهم وستكون كل مرافق الدولة نهبا لكل الحرامية بطرفة عين مع ان اقتراحك لا يصح من اصله فالدولة في هذه الحالة ليست في حاجة حفظ ماء وجهها من تصرف مراقب البلدية

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