الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
وقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية
منذ 16 دقيقة
1396
1
طرابلس (صدى):
أعلن المجلس الرئاسي للوفاق اليوم الجمعة وقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية .
وأكد البرلمان الليبي أن وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميلشيات ؛وفقا للعربية.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابن حزم
الله يقويك ياملكنا على الفاسدين ومعرقلي النهضه والتطور والتقدم في كل شبر من أراضي وطننا الغالي
علي القحطاني
والأسوأ من كل هذا فاتورة المياه. لا بارك الله في كل من خان أمانته ووظيفته وأقنعته نفسه على هذا الفعل المشين. فسيعلم اللذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. راعوا الله في عملكم.
عبدالواحد الشميمري
حرام واللة كانت شي آمااا الحين ؟؟؟!!!
علياء
الا تدرك معنى دولة؟ الا تعرف ان هنا ملك وولي عهد وحكومة ووزارات لها هيئات استشارية على راسها علماء الدين وعلماء السياسة وعلماء الاقتصاد وغيرها من الهيئات ذات الخبرات العملية والدراسات الاكاديمية؟ كل هؤلاء الذين ذكرتهم خونه وعملاء ومرتزقة يجب قتالهم واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم
جاسم
نال الغرب ما كانت عينه عليه البترول والغاز
أخر الأخبار
حسم مصير منافسات كأس محمد السادس للأندية
منذ 6 دقائق
1193
وقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية
منذ 16 دقيقة
1396
تعرفي على طريقة عمل معجون منزلي يجعل أسنانك بيضاء كاللؤلؤ
منذ 20 دقيقة
1146
أمطار على بعض مناطق المملكة اليوم
منذ 26 دقيقة
1461
مسن يستدرج طفلة بالحلوي والشيبسي ويحاول إغتصابها
منذ 34 دقيقة
418
مدى إمكانية تشغيل مكيف السيارة بدون المحرك
منذ 37 دقيقة
1360
بالفيديو.. شاب مختطف يعثر على أسرته بعد 19 عام من اختطافه
منذ 45 دقيقة
528
بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يروي تفاصيل تحرير مدينة الخفجي في حرب الخليج الثانية
منذ 56 دقيقة
1539
بالفيديو.. «بنزيما» يثير الشكوك حول انضمامه لليوفتوس
منذ ساعة
1513
نائب مجلس الأمة الكويتي يهاجم وزير الداخلية بعد تصريحه لحليمة بولند بالخروج ليلا
منذ ساعة
643