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وقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية

Time منذ 16 دقيقة
Views 1396
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وقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية

طرابلس (صدى):
أعلن المجلس الرئاسي للوفاق اليوم الجمعة وقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية .

وأكد البرلمان الليبي أن وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميلشيات ؛وفقا للعربية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يقويك ياملكنا على الفاسدين ومعرقلي النهضه والتطور والتقدم في كل شبر من أراضي وطننا الغالي
علي القحطاني
والأسوأ من كل هذا فاتورة المياه. لا بارك الله في كل من خان أمانته ووظيفته وأقنعته نفسه على هذا الفعل المشين. فسيعلم اللذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. راعوا الله في عملكم.
عبدالواحد الشميمري
حرام واللة كانت شي آمااا الحين ؟؟؟!!!
علياء
الا تدرك معنى دولة؟ الا تعرف ان هنا ملك وولي عهد وحكومة ووزارات لها هيئات استشارية على راسها علماء الدين وعلماء السياسة وعلماء الاقتصاد وغيرها من الهيئات ذات الخبرات العملية والدراسات الاكاديمية؟ كل هؤلاء الذين ذكرتهم خونه وعملاء ومرتزقة يجب قتالهم واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم
جاسم
نال الغرب ما كانت عينه عليه البترول والغاز

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