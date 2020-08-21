تأزم موقف ميسي مع إدارة برشلونة والأخيرة تلاحقه بالإتصالات دون رد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة تأزم موقف ميسي مع إدارة برشلونة التي تلاحقه بالإتصالات دون رد منه .
وأكدت أن نجم البارسا اعرب عن استعداده لمغادرة الفريق غير أن شروط تعاقده مع برشلونة تقف عائقاً أمامه .
من ناحية اخرى تتمسك إدارة برشلونة بشرط قيمة فسخ العقد والتي تبلغ 700 مليون يورو وتحاول إقناع اللاعب بالبقاء من خلال اجتماعات جديدة بين ميسي ومدربه الجديد رونالد كومان .
وكانت عدة أندية قد قدمت عروض مغرية لخطف "ميسي " ومنها ريال مدريد خاصةً بعد خسارة برشلونة امام باسرن ميونخ 8 / 2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .
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