الأعداد السابقة للصحيفة

تأزم موقف ميسي مع إدارة برشلونة والأخيرة تلاحقه بالإتصالات دون رد

Time منذ 15 دقيقة
Views 1285
تأزم موقف ميسي مع إدارة برشلونة والأخيرة تلاحقه بالإتصالات دون رد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة تأزم موقف ميسي مع إدارة برشلونة التي تلاحقه بالإتصالات دون رد منه .

وأكدت أن نجم البارسا اعرب عن استعداده لمغادرة الفريق غير أن شروط تعاقده مع برشلونة تقف عائقاً أمامه .

من ناحية اخرى تتمسك إدارة برشلونة بشرط قيمة فسخ العقد والتي تبلغ 700 مليون يورو وتحاول إقناع اللاعب بالبقاء من خلال اجتماعات جديدة بين ميسي ومدربه الجديد رونالد كومان .

وكانت عدة أندية قد قدمت عروض مغرية لخطف "ميسي " ومنها ريال مدريد خاصةً بعد خسارة برشلونة امام باسرن ميونخ 8 / 2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

إقرأ أيضاً :

"ريال مدريد" يقتحم سباق خطف بـ "ميسي" بشرط واحد

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد
خلاص مافيه حساب مواطن والمسجلين كل شهر يفصلون منهم الين مايبقى احد.
باحث
كان اعطيتوه فرصة لفك اللمبات واعمدة الانارةليستفيد منها بدل الاسراف واتالفها وهي جديدة
زائر
معاد فيه فلووووووووس خلاص وراحت ايام الصرف على الجوالات ويا دوب ندفع الضرائب
العدناني
شافو البس نمر؟؟؟ هههههههههههههههههه
محمد عبدالعزيز
اولا :مدرب الهلال الفرنسي كمبوريه هو من انهى الدعيع.......ثانيا ؛الدعيع ساهم في الهزيمة التاريخية من المانيا في كاس العالم( 8 _ صفر).....ثالثا الدعيع لديه عيب كبير هو صد الكرات بقدمه وهذا عيب في تاسيس الدعيع للحراسة..حتى قيل الدعيع افضل حارس في العالم يصد الكرة برجله وليس بيده

أخر الأخبار

تأزم موقف ميسي مع إدارة برشلونة والأخيرة تلاحقه بالإتصالات دون رد
تأزم موقف ميسي مع إدارة برشلونة والأخيرة تلاحقه بالإتصالات دون رد
Time منذ 15 دقيقة Views 1285
أحمد خميس لـ"المشككين في رجولته": أوقفوا الشائعات
أحمد خميس لـ"المشككين في رجولته": أوقفوا الشائعات
Time منذ 25 دقيقة Views 214
بالفيديو .. نادين نجيم تترك منزلها بعد مغادرة المستشفى وشكوك حول هجرتها
بالفيديو .. نادين نجيم تترك منزلها بعد مغادرة المستشفى وشكوك حول هجرتها
Time منذ 30 دقيقة Views 1166
إرتفاع درجات الحرارة المستمر وضيق التنفس و4 أعراض أخرى تستوجب زيارة الطبيب فورا
إرتفاع درجات الحرارة المستمر وضيق التنفس و4 أعراض أخرى تستوجب زيارة الطبيب فورا
Time منذ 35 دقيقة Views 1173
مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 45 دقيقة Views 1581
وزير الصناعة: نستعد لإطلاق مشروع «صنع في السعودية»
وزير الصناعة: نستعد لإطلاق مشروع «صنع في السعودية»
Time منذ 56 دقيقة Views 1596
«التعليم» تكشف طرق تقييم الطلاب عبر منصة «مدرستي»
«التعليم» تكشف طرق تقييم الطلاب عبر منصة «مدرستي»
Time منذ ساعة Views 1865
4 لاعبين على قائمة كومان للتعاقد في موسم الإنتقالات الصيفية
4 لاعبين على قائمة كومان للتعاقد في موسم الإنتقالات الصيفية
Time منذ ساعة Views 1766
أول تعليق للأمير تركي الفيصل على إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
أول تعليق للأمير تركي الفيصل على إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
Time منذ ساعة Views 3079
«الدعيع» يكشف أسباب اعتزاله قبل الأوان وخطته للعودة كمدرب
«الدعيع» يكشف أسباب اعتزاله قبل الأوان وخطته للعودة كمدرب
Time منذ ساعتين Views 2101