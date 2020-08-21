معهد التدريب برئاسة أمن الدولة يعلن فتح باب القبول والتسجيل

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات ، وفقا للشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
2- أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%).
3- أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1441 هـ.
4- أن لايزيد عمر المتقدم عن (20) عاماَ).
5- أن لاتقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70 %).
6- أن لا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60 %).
7- أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.
8- أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
9- أن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى.
10- أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
ويحصل الطالب بعد اجتياز البرنامج الدراسي " مدته عامين" على شهادة دبلوم الدراسات الفنية ونظم الإتصالات " ، كما يحصل على مكافأة شهرية 1000 ريال ، وتأمين سكن لمن هم خارج الرياض وتأمين علاج في مستشفى قوى الأمن .
المستندات المطلوبة :
1- صورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من بطاقة العائلة.
2- صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة أو من شهادة الثانوية بنظام المقررات.
3- صورة من شهادة اختبار القدرات العامة.
4- صورة من شهادة الاختبار التحصيلي.
5- عدد (6) صور شخصية مقاس (4X6).
وسيتم استقبال طلبات التسجيل حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 / 1 / 1442 هـ الساعة العاشرة صباحاً .
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