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معهد التدريب برئاسة أمن الدولة يعلن فتح باب القبول والتسجيل

Time منذ ساعة
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معهد التدريب برئاسة أمن الدولة يعلن فتح باب القبول والتسجيل

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات ، وفقا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%).

3- أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1441 هـ.

4- أن لايزيد عمر المتقدم عن (20) عاماَ).

5- أن لاتقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70 %).

6- أن لا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60 %).

7- أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

8- أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

9- أن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى.

10- أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

ويحصل الطالب بعد اجتياز البرنامج الدراسي " مدته عامين" على شهادة دبلوم الدراسات الفنية ونظم الإتصالات " ، كما يحصل على مكافأة شهرية 1000 ريال ، وتأمين سكن لمن هم خارج الرياض وتأمين علاج في مستشفى قوى الأمن .

المستندات المطلوبة :

1- صورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من بطاقة العائلة.

2- صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة أو من شهادة الثانوية بنظام المقررات.

3- صورة من شهادة اختبار القدرات العامة.

4- صورة من شهادة الاختبار التحصيلي.

5- عدد (6) صور شخصية مقاس (4X6).

وسيتم استقبال طلبات التسجيل حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 / 1 / 1442 هـ الساعة العاشرة صباحاً .

للتسجيل اضغط هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يقويك ياملكنا على الفاسدين ومعرقلي النهضه والتطور والتقدم في كل شبر من أراضي وطننا الغالي
علي القحطاني
والأسوأ من كل هذا فاتورة المياه. لا بارك الله في كل من خان أمانته ووظيفته وأقنعته نفسه على هذا الفعل المشين. فسيعلم اللذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. راعوا الله في عملكم.
عبدالواحد الشميمري
حرام واللة كانت شي آمااا الحين ؟؟؟!!!
علياء
الا تدرك معنى دولة؟ الا تعرف ان هنا ملك وولي عهد وحكومة ووزارات لها هيئات استشارية على راسها علماء الدين وعلماء السياسة وعلماء الاقتصاد وغيرها من الهيئات ذات الخبرات العملية والدراسات الاكاديمية؟ كل هؤلاء الذين ذكرتهم خونه وعملاء ومرتزقة يجب قتالهم واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم
جاسم
نال الغرب ما كانت عينه عليه البترول والغاز

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