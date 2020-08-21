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مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1581
مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى قوى الأمن بالرياض باب التقديم على وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من المواطنين ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- أخصائي علاج تنفسي :

-بكالوريوس في العلاج التنفسي أو ما يعادله، وشهادة دعم الحياة الأساسية او الحصول عليها خلال 6 أشهر .

-لا يشترط الخبرة .

2- ممرض مسجل :

-بكالوريوس في التمريض ، حديث التخرج

-لا ييشترط الخبرة .

3- صيدلي إكلينيكي :

-شهادة برنامج الإقامة في ممارسة الصيدلة بعد البكالوريوس او الماجيستير او برامج دكتور صيدلية .

-خبرة لا تقل عن عام في رعاية المرضى المباشرة من خلال برنامج إقامة ممارسة صيدلية .

-خمس سنوات خبرة في نفس المجال .

وبشكل عام يشترط ان يكون المتقدم او المتقدمة حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويجيد اللغة الإنجليزية .

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أحدث التعليقات

محمد
خلاص مافيه حساب مواطن والمسجلين كل شهر يفصلون منهم الين مايبقى احد.
باحث
كان اعطيتوه فرصة لفك اللمبات واعمدة الانارةليستفيد منها بدل الاسراف واتالفها وهي جديدة
زائر
معاد فيه فلووووووووس خلاص وراحت ايام الصرف على الجوالات ويا دوب ندفع الضرائب
العدناني
شافو البس نمر؟؟؟ هههههههههههههههههه
محمد عبدالعزيز
اولا :مدرب الهلال الفرنسي كمبوريه هو من انهى الدعيع.......ثانيا ؛الدعيع ساهم في الهزيمة التاريخية من المانيا في كاس العالم( 8 _ صفر).....ثالثا الدعيع لديه عيب كبير هو صد الكرات بقدمه وهذا عيب في تاسيس الدعيع للحراسة..حتى قيل الدعيع افضل حارس في العالم يصد الكرة برجله وليس بيده

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