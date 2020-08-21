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وزير الصناعة: نستعد لإطلاق مشروع «صنع في السعودية»

Time منذ 56 دقيقة
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وزير الصناعة: نستعد لإطلاق مشروع «صنع في السعودية»

الرياض (صدى):
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بأن الوزارة تستعد لإطلاق مشروع "صنع في السعودية"والذي يهدف لتحفيز الصناعة الوطنية حيث تعد الصناعة السعودية ذات جودة عالية، كما أنها تمتلك أهم المقومات التي تساعدها على ذلك ويأتي على رأسها الشباب والشابات.

وتابع الخريف بأنه يجري العمل اليوم في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار في السعودية، مؤكدا "أمامنا فرص كبيرة وواعدة نعمل على استغلالها والاستفادة منها.

وذكر أن القطاع الصناعي هو عصب النمو الاقتصادي، ورؤية المملكة، ووضعت خطط شاملة واستراتيجية للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، مبينا أن المملكة تمتلك جميع المقومات، لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي، الذي يتميز أيضا بالثروات الطبيعية.

وكشف الوزير عن تبنى إيجاد مسار جاذب للأفكار في منظومة الصناعة، وتحويلها إلى مشاريع صناعية، سواء عبر التخطيط وعمل دراسات الجدوى أو توفير التمويل اللازم، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تطوير أفكار شباب وشابات وطننا وتحويلها لمشاريع، بعد تقييمها والتأكد من جدواها الاقتصادية ،ويأتي ذلك تزامنا مع ذكرى مرور أول عام على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

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أحدث التعليقات

محمد
خلاص مافيه حساب مواطن والمسجلين كل شهر يفصلون منهم الين مايبقى احد.
باحث
كان اعطيتوه فرصة لفك اللمبات واعمدة الانارةليستفيد منها بدل الاسراف واتالفها وهي جديدة
زائر
معاد فيه فلووووووووس خلاص وراحت ايام الصرف على الجوالات ويا دوب ندفع الضرائب
العدناني
شافو البس نمر؟؟؟ هههههههههههههههههه
محمد عبدالعزيز
اولا :مدرب الهلال الفرنسي كمبوريه هو من انهى الدعيع.......ثانيا ؛الدعيع ساهم في الهزيمة التاريخية من المانيا في كاس العالم( 8 _ صفر).....ثالثا الدعيع لديه عيب كبير هو صد الكرات بقدمه وهذا عيب في تاسيس الدعيع للحراسة..حتى قيل الدعيع افضل حارس في العالم يصد الكرة برجله وليس بيده

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