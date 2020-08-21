«التعليم» تكشف طرق تقييم الطلاب عبر منصة «مدرستي»

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم الأنشطة التعليمية التي تقدمها منصة " مدرستي " وآلية التقييم للطلاب عبر المنصة المعتمدة .
وأوضحت "التعليم " انه يمكن للطالب القيام بكافة الأنشطة التعليمية التزامنية وغير التزامنية بإستخدام أدوات التعليم الإلكتروني عبر المنصة كالتالي :
1- حضور الحصص الإفتراضية والمشاريع مع الزملاء والمعلم .
2- الواجبات الإلكترونية التي يتم حلها وتسليمها إلكترونياً .
3- الأنشطة الإلكترونية التي يتم إدراجها من المعلم على النظام والتفاعل معها .
4- المشاركة في حلقات النقاش الإلكترونية العامة مع المعلم ومنسوبي المدرسة .
5- التواصل مع المعلم عبر البريد الإلكتروني وغرف المعلمين .
كما أشارت إلى إمكانية تقييم الطالب على المنصة من خلال الإختبارات الإلكترونية الدورية ، وما يتم إنجازه من الأنشطة ، وحضور الحصص الدراسية ، والمشاركة الفعالة والإلتزام بآداب الأسلوب الرقمي .
ويمكن للطالب الإطلاع على آدائه عن طريق التقارير التي توفرها المنصة له ، وشارة الطالب ، والتغذية الراجعة من المعلمين .