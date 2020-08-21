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4 لاعبين على قائمة كومان للتعاقد في موسم الإنتقالات الصيفية

Time منذ ساعة
Views 1765
4 لاعبين على قائمة كومان للتعاقد في موسم الإنتقالات الصيفية

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير بأن مدرب برشلونة الجديد الهولندي رونالد كومان استقر على اللاعبين الذي يرغب التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت التقارير بأن لكومان يهدف إلى ضم مدافع مانشستر سيتي، الإسباني إيريك غارسيا، ولاعب وسط أياكس أمستردام، الهولندي دوني فان دي بيك، ومهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بحسب صحيفة "آس"

ويذكر أن كومان سيحث أيضا إدارة برشلونة على التعاقد مع مواطنه جورجينيو فينالدوم، نجم خط وسط نادي ليفربول، فيما قالت مصادر بأن كومان على دراية جيدة بقدرات فينالدوم، البالغ من العمر 29 عاما، الذي أشرف على تدريبه في منتخب هولندا.

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أحدث التعليقات

محمد
خلاص مافيه حساب مواطن والمسجلين كل شهر يفصلون منهم الين مايبقى احد.
باحث
كان اعطيتوه فرصة لفك اللمبات واعمدة الانارةليستفيد منها بدل الاسراف واتالفها وهي جديدة
زائر
معاد فيه فلووووووووس خلاص وراحت ايام الصرف على الجوالات ويا دوب ندفع الضرائب
العدناني
شافو البس نمر؟؟؟ هههههههههههههههههه
محمد عبدالعزيز
اولا :مدرب الهلال الفرنسي كمبوريه هو من انهى الدعيع.......ثانيا ؛الدعيع ساهم في الهزيمة التاريخية من المانيا في كاس العالم( 8 _ صفر).....ثالثا الدعيع لديه عيب كبير هو صد الكرات بقدمه وهذا عيب في تاسيس الدعيع للحراسة..حتى قيل الدعيع افضل حارس في العالم يصد الكرة برجله وليس بيده

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