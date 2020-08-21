4 لاعبين على قائمة كومان للتعاقد في موسم الإنتقالات الصيفية

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير بأن مدرب برشلونة الجديد الهولندي رونالد كومان استقر على اللاعبين الذي يرغب التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وقالت التقارير بأن لكومان يهدف إلى ضم مدافع مانشستر سيتي، الإسباني إيريك غارسيا، ولاعب وسط أياكس أمستردام، الهولندي دوني فان دي بيك، ومهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بحسب صحيفة "آس"
ويذكر أن كومان سيحث أيضا إدارة برشلونة على التعاقد مع مواطنه جورجينيو فينالدوم، نجم خط وسط نادي ليفربول، فيما قالت مصادر بأن كومان على دراية جيدة بقدرات فينالدوم، البالغ من العمر 29 عاما، الذي أشرف على تدريبه في منتخب هولندا.