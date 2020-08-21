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«الدعيع» يكشف أسباب اعتزاله قبل الأوان وخطته للعودة كمدرب

Time منذ 29 دقيقة
Views 1547
«الدعيع» يكشف أسباب اعتزاله قبل الأوان وخطته للعودة كمدرب

ماجد محمد (صدى):
كشف الحارس الدولي السابق محمد الدعيع جوانب مختلفة من مسيرته الرياضية وأسباب اعتزاله وما يخطط له في الفترة المقبلة .

وأكد " الدعيع " أنه اعتزل قبل موعده بعامين نزولاً عتد رغبة زوجته وحتى يمنح الفرصة للحراس الجدد مشيراً إلى التأثير السلبي للحراس الأجانب على المحليين ، وفقاً لـ " عكاظ " .

كما أكد " الدعيع " انه يعمل حالياً على الجصول على شهادات تدريبية كي يعمل في مجال التدريب بجانب خبرته السابقة في المملكة وعلى مستوى آسيا .

وتحدث الدعيع عن بدايته مؤكداً أن فرج الطلال هو الذي اكتشفه وسجله في صفوف نادي الطائي كأي لاعب ،مؤكداً ان عشقه للهلال منذ صغره ولم يكن سينتقل للنصر حتى وإن كان عرضه أعلى .

وأشار " الدعيع " ان لاعب الإتحاد "محمد نور " من أفضل اللاعبين الذين يستمتع باللعب ضدهم لإمكاناته الكبيرة .

الجدير بالذكر أن "الدعيع " من مواليد حائل ومثل المنتخب الوطني في 4 بطولات متتالية لكأس العالم لكرة القدم وحقق العديد من البطولات منها كأس العالم للناشئين وساهم في بطولات كأس الخليج وكأس العرب وكأس آسيا عام 1996 م .

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أحدث التعليقات

سلمان
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احمد
غالبية المشاهير سلق جربانه يلمعهم الاعلام القذر ويدعمهم لكي يقلدهم ابناءنا وبناتنا مع الاسف
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ...
احمد
شكل ماعنده واسطه وراحت فلوسك ياصابر . معقول يبني ومامعه أوراق تملك ... وين الجهات الرقابيه عنه يوم يبني . القضيه فيها إن
الوجة
الغبي راااح فيها

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