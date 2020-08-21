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صورة بديعة للمرتفعات في جازان
منذ ساعة
661
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أحدث التعليقات
سلمان
رقم التوصل
احمد
غالبية المشاهير سلق جربانه يلمعهم الاعلام القذر ويدعمهم لكي يقلدهم ابناءنا وبناتنا مع الاسف
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ...
احمد
شكل ماعنده واسطه وراحت فلوسك ياصابر . معقول يبني ومامعه أوراق تملك ... وين الجهات الرقابيه عنه يوم يبني . القضيه فيها إن
الوجة
الغبي راااح فيها
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