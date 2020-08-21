الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. إزالة قصر أفراح ضمن تعديات على أراضٍ حكومية في جدة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1557
Comment 2
بالصور.. إزالة قصر أفراح ضمن تعديات على أراضٍ حكومية في جدة

جدة (صدى):
تمكنت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الجمعة، من إزالة تعدي على أراضٍ حكومية بمساحة (5400 م2) جرى بناؤها بدون تراخيص وعلى مواقع ليس عليها مستمسكات شرعية في حي الأجواد الشعبي كانت مهيأة لتكون قاعة أفراح.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية بريمان الفرعية، المهندس أحمد الزهراني، أن قسم مراقبة التعديات في البلدية وخلال جولاته المستمرة داخل حدود النطاق رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية بمشاركة الجهات الأمنية وشرطة البلدية.

وأشار "الزهراني" إلى أن الموقع فضلاً عن مخالفته بالتعدي على أراض غير مملوكة كذلك كان يشرع في بناء موقعاً للأفراح دون أدنى الاشتراطات مما يشكل خطراً في حال استخدامه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله والله يعطيكم العافية لكن ياطويل العمر أحنا لازم نفعل قانون للأعمال بداخل السجون حيث أنهم يطلعون ويشتغلون مافيها شي ويستلم راتب لو بسيك يزرعون الشجر ينحتون في الجبال ويعملون مع العمال يشتغلون مثل ماالعامل يشتغل بدال الجلسة تحت المكيف٢٤ساعة وهياط العصرية مع جلسة الشاهي والفصفص لنو للأسف كثير خاصة المتعودين على السجون صار يعتبر السجن فترة راحة له ونقاهة وبيت له ماكل شارب متكي مبسوط لافواتير كهرباء لافواتير ماء خدمات طبية مجانية ومتى مابغى يطلع حفظ له جزء ولا جزئين وشمله العفو حن نبيهم يشتغلون خاصة اصحاب الجرائم الكبيرة يتكلبش ويطلع يشتغل مع العمال بشق الطرقات وتشجير الأشجار مانخليه يقعد علشان يحرم يرجع السجن
جاسم
بلد الهدم انا اقول والله اعلم يخير بالشراء بدل زيادة الاراضي الخاليه مبنى جميل وكان سيتسفيد منه الناس في افراحههم وكذلك يسدد الضرائب والكهرباء والماء
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا أشتريه إذا تبيعينه،،😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خذ لك كودرد ولا باور هاوس وهس في الملعب هس😉

أخر الأخبار

بالصور.. إزالة قصر أفراح ضمن تعديات على أراضٍ حكومية في جدة
بالصور.. إزالة قصر أفراح ضمن تعديات على أراضٍ حكومية في جدة
Time منذ 17 دقيقة Views 1557
بالصور.. «الحصيني»: رياح وأمطار متفاوتة على عدة مناطق
بالصور.. «الحصيني»: رياح وأمطار متفاوتة على عدة مناطق
Time منذ ساعة Views 1743
استمرار تعليق استقبال الطلبات الجديدة للمتقدمين في حساب المواطن
استمرار تعليق استقبال الطلبات الجديدة للمتقدمين في حساب المواطن
Time منذ ساعة Views 1729
بالفيديو.. أبرز مزايا هاتف سامسونج Galaxy S30 وجهاز M51‎
بالفيديو.. أبرز مزايا هاتف سامسونج Galaxy S30 وجهاز M51‎
Time منذ ساعتين Views 2108
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ ساعتين Views 1741
طرق تفادي الإصابة بالفيروس خلال فصل الشتاء
طرق تفادي الإصابة بالفيروس خلال فصل الشتاء
Time منذ 3 ساعات Views 2135
بالفيديو.. تكثيف الجولات الرقابية على قاعات الأفراح بجازان
بالفيديو.. تكثيف الجولات الرقابية على قاعات الأفراح بجازان
Time منذ 3 ساعات Views 2753
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
Time منذ 4 ساعات Views 1746
رجل يغتصب ابنته ويلاقي مصيره بالحبس
رجل يغتصب ابنته ويلاقي مصيره بالحبس
Time منذ 4 ساعات Views 1979
هطول أمطار ونشاط في الرياح على مكة المكرمة
هطول أمطار ونشاط في الرياح على مكة المكرمة
Time منذ 5 ساعات Views 2104