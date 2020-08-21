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استمرار تعليق استقبال الطلبات الجديدة للمتقدمين في حساب المواطن

Time منذ ساعة
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استمرار تعليق استقبال الطلبات الجديدة للمتقدمين في حساب المواطن

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أمس الخميس، على استمرار تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم بعد تاريخ الصرف لـ"الدورة 28" الخاصة بشهر مارس الماضي.

وقال سلطان القحطاني، أن تعليق الطلبات الجديدة يشمل مَن تقدم قبل هذا التاريخ، إلى جانب من لم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث حساب المواطن، أنه يستثنى من التعليق إضافة تابعين للمُستفيدين الحاليين، لافتًا إلى أن الضوابط الجديدة الخاصة بالبرنامج سبق الإعلان عنها في أبريل الماضي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله والله يعطيكم العافية لكن ياطويل العمر أحنا لازم نفعل قانون للأعمال بداخل السجون حيث أنهم يطلعون ويشتغلون مافيها شي ويستلم راتب لو بسيك يزرعون الشجر ينحتون في الجبال ويعملون مع العمال يشتغلون مثل ماالعامل يشتغل بدال الجلسة تحت المكيف٢٤ساعة وهياط العصرية مع جلسة الشاهي والفصفص لنو للأسف كثير خاصة المتعودين على السجون صار يعتبر السجن فترة راحة له ونقاهة وبيت له ماكل شارب متكي مبسوط لافواتير كهرباء لافواتير ماء خدمات طبية مجانية ومتى مابغى يطلع حفظ له جزء ولا جزئين وشمله العفو حن نبيهم يشتغلون خاصة اصحاب الجرائم الكبيرة يتكلبش ويطلع يشتغل مع العمال بشق الطرقات وتشجير الأشجار مانخليه يقعد علشان يحرم يرجع السجن
جاسم
بلد الهدم انا اقول والله اعلم يخير بالشراء بدل زيادة الاراضي الخاليه مبنى جميل وكان سيتسفيد منه الناس في افراحههم وكذلك يسدد الضرائب والكهرباء والماء
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنا أشتريه إذا تبيعينه،،😐
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خذ لك كودرد ولا باور هاوس وهس في الملعب هس😉

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