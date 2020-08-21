بالفيديو.. أبرز مزايا هاتف سامسونج Galaxy S30 وجهاز M51‎

وكالات (صدى):
كشفت شركة سامسونج الكورية، اليوم الجمعة، أنها ستطلق هاتف Galaxy S21 الجديد المتوقع إصداره باسم Galaxy S30 في العام المقبل، والذي ستأتي بطاريته بسعة 4660 مللي أمبير في الساعة بسعة نموذجية 4800 مللي أمبير في الساعة.
وستطلق شركة سامسونج هاتفًا جديدًا من سلسلة Galaxy M الشهر المقبل وهو Galaxy M51، بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت، فضلًا عن شاشة AMOLED مقاس 6.65 بوصة بدقة Full HD + من CSOT.
وقد يتم تشغيل الهاتف القادم ببطارية تبلغ 7000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، كما سيأتي بمعالج Snapdragon 730 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وسيعمل بنظام Android 10، إلى جانب إعداد رباعي الكاميرا، مع كاميرا بزاوية عريضة 64 ميغابكسل وكاميرا فائقة بدقة 12 ميغابكسل.