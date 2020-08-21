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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
سلطان
لا حول ولا قوة الا بالله الى هذه الدرجة يقومون يا الخيانه بما اوتومنو عليه اينهم عذاب الله سبحانه وتغالى:
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شا الله ..
فاعل خير
ارجو من هيئة مكافحة الفساد التركيز على هدر المال العام في مستشفى قوى الأمن بالمنطقة الشرقية ميزانيات بالملايين للأدوية وتعاقد مع شركات الأدوية وللأسف لاتوجد ادويه ونقص في الادويه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...

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