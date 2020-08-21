طرق تفادي الإصابة بالفيروس خلال فصل الشتاء

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يواجه البعض صعوبة في التفرقة بين نزلات الإنفلونزا العادية التي تزداد في فصل الشتاء وعدوى الفيروس المستجد لتشاركهما في بعض الأعراض؛ فيما هناك عدة نصائح يجب اتباعها في فصل الشتاء، لتجنب الإصابة بالأمراض الفيروسية.
ويعد من بين هذه النصائح: ارتداء الكمامة الطبية، الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي، استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، مع مراعاة التخلص منها في صندوق القمامة، والحصول على التطعيمات الموسمية في موعدها، واستشارة الطبيب المختص فور الشعور بآلام الصدر، للوقوف على أسبابها وتحديد العلاج المناسب لها.
ويجب الابتعاد عن الأطعمة الدسمة، واستبدالها بالمأكولات الصحية، مثل الخضروات والفواكه، فضلًا عن التطهير المستمر للأسطح، والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، والإقلاع عن التدخين.