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بالفيديو.. تكثيف الجولات الرقابية على قاعات الأفراح بجازان
منذ 32 دقيقة
1588
جازان (صدى):
تُكثف الفرق الرقابية في أمانة منطقة جازان جولاتها الميدانية بالتعاون مع الدوريات الأمنية على قاعات الأفراح بالمنطقة.
ويأتي ذلك للتأكد من مدى تطبيق قاعات الأفراح للإجراءات الإحترازية والوقائية من الفيروس المستجد.
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أحدث التعليقات
ابو محمد
تبغى من السناب سناب هذا مو كويس كل واحد يدخل فيه وأنا عندي وأنا اولادي بيتي شوفوا السيارة معايا فلوس هذا غير هذا حق ال سناب تفاخر تفاخر تفاخر غير مقبول وشكرا لكم جميعا خليها تسوي العملية في مستشفى حكومي ببلاش شكرا لكم جميعا جمعة مباركة الله يشفيه
ابو محمد
تبغى من السناب سناب هذا مو كويس كل واحد يدخل فيه وأنا عندي وأنا اولادي بيتي شوفوا السيارة معايا فلوس هذا غير هذا حق ال سناب تفاخر تفاخر تفاخر غير مقبول وشكرا لكم جميعا خليها تسوي العملية في مستشفى حكومي ببلاش شكرا لكم جميعا جمعة مباركة الله يشفيه
ابو محمد
تبغى من السناب سناب هذا مو كويس كل واحد يدخل فيه وأنا عندي وأنا اولادي بيتي شوفوا السيارة معايا فلوس هذا غير هذا حق ال سناب تفاخر تفاخر تفاخر غير مقبول وشكرا لكم جميعا خليها تسوي العملية في مستشفى حكومي ببلاش شكرا لكم جميعا جمعة مباركة الله يشفيه
ebrahim
اكيد سبب المضاربه بنات 🤣 لبسوهم حفظات يمكن يهدون
ابو عمار
الله يقصف الحوثه ويدمرهم
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