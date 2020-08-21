الأعداد السابقة للصحيفة

لوشيسكو يبرر سبب الخسارة الثقيلة للهلال أمام الأهلي 

Time منذ 9 ساعات
Views 5981
Comment 6
لوشيسكو يبرر سبب الخسارة الثقيلة للهلال أمام الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
علق رازفان لوشيسكو مدرب الهلال على الخسارة الثقيلة للزعيم أمام الأهلي، قائلا:" لم نقدم ما يرضينا، ولا يمكن قبول تكرار ما حدث في المباراة ".

وأضاف لوشيسكو خلال تصريحات صحفية عقب المباراة:" سنصلح الأخطاء من أجل تحقيق هدفنا المنشود وهو الدوري ".

ولفت لوشيسكو: " أصبح تركيز الفريق ككل مشتتاً والأهلي تعامل مع المباراة بشكل أفضل "، موضحا: " لم نبدأ بشكل صحيح في مباراة اليوم وهذا سبب لنا أخطاء كثيرة ".

وبرر لوشيسكو سبب الخسارة الثقيلة للهلال من الأهلي، قائلا:" فقدنا التركيز والاتزان، وحاولنا المجازفة وهذا الأمر أفقدنا العديد من الكرات "، مبينا:" الطقس اليوم سبّب لنا العديد من المتاعب ".

وتابع لوشيسكو:" مثل هذه المباريات لابد من التعامل معها بعقلانية، فهذه ليلة للنسيان "، مضيفا:" أعدكم.. سنقاتل من أجل أن يكون الهلال بطلاً للدوري ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

سلمان
رقم التوصل
احمد
غالبية المشاهير سلق جربانه يلمعهم الاعلام القذر ويدعمهم لكي يقلدهم ابناءنا وبناتنا مع الاسف
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ...
احمد
شكل ماعنده واسطه وراحت فلوسك ياصابر . معقول يبني ومامعه أوراق تملك ... وين الجهات الرقابيه عنه يوم يبني . القضيه فيها إن
الوجة
الغبي راااح فيها

أخر الأخبار

4 لاعبين على قائمة كومان للتعاقد في موسم الإنتقالات الصيفية
4 لاعبين على قائمة كومان للتعاقد في موسم الإنتقالات الصيفية
Time منذ 57 ثانية Views 1050
أول تعليق للأمير تركي الفيصل على إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
أول تعليق للأمير تركي الفيصل على إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل
Time منذ 6 دقائق Views 1048
«الدعيع» يكشف أسباب اعتزاله قبل الأوان وخطته للعودة كمدرب
«الدعيع» يكشف أسباب اعتزاله قبل الأوان وخطته للعودة كمدرب
Time منذ 30 دقيقة Views 1547
أحمد سعد يعلن خطوبته بعارضة الأزياء علياء بسيوني
أحمد سعد يعلن خطوبته بعارضة الأزياء علياء بسيوني
Time منذ 38 دقيقة Views 1259
صورة بديعة للمرتفعات في جازان
صورة بديعة للمرتفعات في جازان
Time منذ ساعة Views 661
بالصور.. أفعى كوبرا ضخمة تهاجم رجلًا وتلتف حول رقبته
بالصور.. أفعى كوبرا ضخمة تهاجم رجلًا وتلتف حول رقبته
Time منذ ساعة Views 1030
بالصور.. إزالة قصر أفراح ضمن تعديات على أراضٍ حكومية في جدة
بالصور.. إزالة قصر أفراح ضمن تعديات على أراضٍ حكومية في جدة
Time منذ ساعة Views 3047
بالصور.. «الحصيني»: رياح وأمطار متفاوتة على عدة مناطق
بالصور.. «الحصيني»: رياح وأمطار متفاوتة على عدة مناطق
Time منذ ساعتين Views 2055
استمرار تعليق استقبال الطلبات الجديدة للمتقدمين في حساب المواطن
استمرار تعليق استقبال الطلبات الجديدة للمتقدمين في حساب المواطن
Time منذ ساعتين Views 1946
بالفيديو.. أبرز مزايا هاتف سامسونج Galaxy S30 وجهاز M51‎
بالفيديو.. أبرز مزايا هاتف سامسونج Galaxy S30 وجهاز M51‎
Time منذ 3 ساعات Views 2427