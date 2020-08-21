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حقيقة فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم 

Time منذ 9 ساعات
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حقيقة فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم 

نايف السالم (صدى):
نفى المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ جمعان بن عبدالله العسيري ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم والزيارة لمدة 24 ساعة.

وقال العسيري خلال تصريحات صحفية:" ما يتداول عن فتح المسجد النبوي الصلاة في الحرم القديم خبر قديم يعود تاريخه لعام ١٤٢٨هـ "، موضحا أن الوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين.

وأبان العسيري أن المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة ويفتح قبيل الفجر بساعة، لافتا إلى أن الصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز.

وأوضح العسيري أن الزيارة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما لازالت معلقة.

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أحدث التعليقات

سلمان
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احمد
غالبية المشاهير سلق جربانه يلمعهم الاعلام القذر ويدعمهم لكي يقلدهم ابناءنا وبناتنا مع الاسف
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ...
احمد
شكل ماعنده واسطه وراحت فلوسك ياصابر . معقول يبني ومامعه أوراق تملك ... وين الجهات الرقابيه عنه يوم يبني . القضيه فيها إن
الوجة
الغبي راااح فيها

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