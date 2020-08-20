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إحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء مسؤولين آخرين عقب التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر

Time منذ 33 دقيقة
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إحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء مسؤولين آخرين عقب التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر

الرياض (صدى):
صدر أمر ملكي كريم بأنه بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة ، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت ( 5000 ) تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا ، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة وحيث أن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً ، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها ، ونظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين ، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

فقد قضى الأمر الملكي بما يلي :

1 ـ إنهاء خدمة الفريق / عواد بن عيد بن عوده البلوي ( مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد .

2 ـ إعفاء محافظي : أملج ، والوجه ورئيس مركز السودة.

3 ـ إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.

4 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية ، والمسؤولين عن التعديات في أمارات ( المدينة المنورة ، وتبوك ، وعسير ).

5 ـ إعفاء أمين منطقة تبوك ، ورؤساء بلديات : أملج ، والوجه ، والسودة.

6 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

7 ـ تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وأمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات ، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.

8 ـ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه ، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها ، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم ، والرفع بما يتم التوصل إليه.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يستاهلون رغم النقص والضروف كانو قدها الليله💪💚😊
الناصري
يا مسئولين ارحمونا ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء نعطي ساهر ولا الإتصالات ولا الكهرباء ولا ايجار ولا معيشه وضريبة ولا ارتفاع بنزين ولا ولا ولا ولا ايش وايش وربي الواحد خلااااص تشبع احباط . صدق الرسول الكريم عندما قال ارحنا بها يا بلال ماعندنا غير نطلب الواحد الأحد الفرد الصمد ان يفرجها من واسع ابوابه يارب ياكريم
صدى الصمت
ليست مغربية هذي يمانية أمها اكرانييه وأبوها يماني
صدى الصمت
ليست مغربية هذي يمانية أمها اكرانييه وأبوها يماني
abdul
قديما قالوا الإرهابي لشخص هو محارب من اجل الحرية لشخص آخر. وهنا القراصنة لدولة هم خفر السواحل لدولة أخري. التسميات تختلف باختلاف نظرة الواحد لنفس الزجاج . نُص مليان او نُص فارغ. وما حرب الساحلي البربري الاول والثاني بين الامارات المتحدة الثلاثة طرابلس وتونس والجزائر وامارة المغرب من جهة وبين البحرية الامركية والسويدية والايطالية من جهة اخري في القرن التاسع عشر الا نموزجا من تلك المفارقات في التسمية، قراصنة ام خفر السواحل.

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