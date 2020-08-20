الأعداد السابقة للصحيفة

لوشيسكو يبرر سبب الخسارة الثقيلة للهلال أمام الأهلي 

Time منذ 18 دقيقة
Views 1606
لوشيسكو يبرر سبب الخسارة الثقيلة للهلال أمام الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
علق رازفان لوشيسكو مدرب الهلال على الخسارة الثقيلة للزعيم أمام الأهلي، قائلا:" لم نقدم ما يرضينا، ولا يمكن قبول تكرار ما حدث في المباراة ".

وأضاف لوشيسكو خلال تصريحات صحفية عقب المباراة:" سنصلح الأخطاء من أجل تحقيق هدفنا المنشود وهو الدوري ".

ولفت لوشيسكو: " أصبح تركيز الفريق ككل مشتتاً والأهلي تعامل مع المباراة بشكل أفضل "، موضحا: " لم نبدأ بشكل صحيح في مباراة اليوم وهذا سبب لنا أخطاء كثيرة ".

وبرر لوشيسكو سبب الخسارة الثقيلة للهلال من الأهلي، قائلا:" فقدنا التركيز والاتزان، وحاولنا المجازفة وهذا الأمر أفقدنا العديد من الكرات "، مبينا:" الطقس اليوم سبّب لنا العديد من المتاعب ".

وتابع لوشيسكو:" مثل هذه المباريات لابد من التعامل معها بعقلانية، فهذه ليلة للنسيان "، مضيفا:" أعدكم.. سنقاتل من أجل أن يكون الهلال بطلاً للدوري ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

صراحه
والخيبه
ابو محمد 😎 ✍️
الاحوات القاتله تداعبهم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..

أخر الأخبار

رياح نشطة وأتربة مثارة على الجوف 
رياح نشطة وأتربة مثارة على الجوف 
Time منذ 8 دقائق Views 1180
لوشيسكو يبرر سبب الخسارة الثقيلة للهلال أمام الأهلي 
لوشيسكو يبرر سبب الخسارة الثقيلة للهلال أمام الأهلي 
Time منذ 18 دقيقة Views 1606
5خطوات للسعادة الزوجية
5خطوات للسعادة الزوجية
Time منذ 24 دقيقة Views 1203
مكافأة مالية للاعبي الأهلي بعد الفوز على الهلال 
مكافأة مالية للاعبي الأهلي بعد الفوز على الهلال 
Time منذ 31 دقيقة Views 1683
حقيقة فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم 
حقيقة فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم 
Time منذ 44 دقيقة Views 1712
الشاب "يزيد" يحتفل بزواجه وسط إجراءات احترازية
الشاب "يزيد" يحتفل بزواجه وسط إجراءات احترازية
Time منذ 57 دقيقة Views 1250
العاصمي خلال تدشينه برنامج التدريب على مدرستي: لابد من تضافر الجهود " فيديو "
العاصمي خلال تدشينه برنامج التدريب على مدرستي: لابد من تضافر الجهود " فيديو "
Time منذ ساعة Views 1588
عادل التويجري : أنا مع رحيل خربين بسبب مستوياته
عادل التويجري : أنا مع رحيل خربين بسبب مستوياته
Time منذ ساعة Views 511
حديث الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد عن هدف الهلال ضد الاهلي
حديث الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد عن هدف الهلال ضد الاهلي
Time منذ ساعة Views 947
ياسر القحطاني يُعلق على هزيمة الهلال أمام الأهلي 
ياسر القحطاني يُعلق على هزيمة الهلال أمام الأهلي 
Time منذ ساعة Views 2968