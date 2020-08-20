لوشيسكو يبرر سبب الخسارة الثقيلة للهلال أمام الأهلي 

ماجد محمد (صدى):
علق رازفان لوشيسكو مدرب الهلال على الخسارة الثقيلة للزعيم أمام الأهلي، قائلا:" لم نقدم ما يرضينا، ولا يمكن قبول تكرار ما حدث في المباراة ".
وأضاف لوشيسكو خلال تصريحات صحفية عقب المباراة:" سنصلح الأخطاء من أجل تحقيق هدفنا المنشود وهو الدوري ".
ولفت لوشيسكو: " أصبح تركيز الفريق ككل مشتتاً والأهلي تعامل مع المباراة بشكل أفضل "، موضحا: " لم نبدأ بشكل صحيح في مباراة اليوم وهذا سبب لنا أخطاء كثيرة ".
وبرر لوشيسكو سبب الخسارة الثقيلة للهلال من الأهلي، قائلا:" فقدنا التركيز والاتزان، وحاولنا المجازفة وهذا الأمر أفقدنا العديد من الكرات "، مبينا:" الطقس اليوم سبّب لنا العديد من المتاعب ".
وتابع لوشيسكو:" مثل هذه المباريات لابد من التعامل معها بعقلانية، فهذه ليلة للنسيان "، مضيفا:" أعدكم.. سنقاتل من أجل أن يكون الهلال بطلاً للدوري ".