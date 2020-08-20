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حقيقة فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم 

Time منذ 44 دقيقة
Views 1712
حقيقة فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم 

نايف السالم (صدى):
نفى المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ جمعان بن عبدالله العسيري ما يتم تداوله عن فتح المسجد النبوي والصلاة في الحرم القديم والزيارة لمدة 24 ساعة.

وقال العسيري خلال تصريحات صحفية:" ما يتداول عن فتح المسجد النبوي الصلاة في الحرم القديم خبر قديم يعود تاريخه لعام ١٤٢٨هـ "، موضحا أن الوكالة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة المصلين.

وأبان العسيري أن المسجد النبوي يغلق بعد صلاة العشاء بساعة ويفتح قبيل الفجر بساعة، لافتا إلى أن الصلاة في الحرم القديم مقتصرة على عدد يسير من العاملين في المسجد النبوي وذوي الجنائز.

وأوضح العسيري أن الزيارة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما لازالت معلقة.

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صراحه
والخيبه
ابو محمد 😎 ✍️
الاحوات القاتله تداعبهم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..

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