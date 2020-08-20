بالفيديو.. "غوميز" يطمئن الجماهير: شعرت فقط بضيق بالتنفس

ماجد محمد (صدى):
سقط المهاجم الفرنسي بافيتمبتي غوميز على الأرض خلال المباراة أمام الأهلي، في قمة مباريات الجولة الـ26 من دوري المحترفين.
وجاء ذلك دون حدوث أي احتكاك مع لاعب آخر، حيث اضطر الكادر الطبي للهلال للتدخل في الدقيقة 11 لعلاج اللاعب.
وتعليقا على ذلك قال غوميز :"أنا بخير، شعرت فقط بضيق بالتنفس من شدة الحرارة".
واعتذر غوميز عن تسبب بافيتيمبي غوميز، بعد نشره فيديو، اعتبره كثيرون يحمل إساءة للنادي الأهلي، قائلا : شكرًا لمشاعركم، وأود الاعتذار عما بدر مني (المقطع الذي انتشر) حيث لم أفهم الفيديو بسبب اللغة.
وأضاف : أهنئ الأهلي على الفوز. أهداف الخصم صدرت من أخطاء من الفريق كان يجب أن نتفاداها.