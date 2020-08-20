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اعتراض صاروخ باليستي في سماء نجران
منذ 33 دقيقة
1733
3
جازان (صدى):
اعترضت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي صاروخًا باليستيًا في سماء نجران منذ قليل.
وحتى الان لم تصدر الجهات الرسمية بيانًا تفصيليًا، وسنوافيكم بالتفاصيل.
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أحدث التعليقات
ابوريتال
الله يجزاهم"الف خير
زائر
ليه يستوردون منهم وهم يهاجمون الحدود وقتل وتشريد فيهم
زائر
سلمت الايادي الدفاع الجوي الله ينصركم علي المجرمين الانجاس الحوثيين ذولا
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. بس ودي اعرف ايهما فاز باالنهايه ..
ابوسامي
يبي لهم غاز اعصاب يقضي الجرذان الحوثه
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