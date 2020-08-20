الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بالباحة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1786
Comment 1
حقيقة رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بالباحة

الباحة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بمحافة المندق بمنطقة الباحة.

وأوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية حقيقة الفيديو، مؤكدة أنه أجرى فجر اليوم فريق مسح ميداني من الهيئة السعودية للحياة الفطرية مسحاً للموقع المشار إليه.

وأكدت نتائج المسح للأثر والتحقق من العلامات في الموقع والتحليل للتفاصيل الواردة في اللقطات ، أن المقطع المتداول لقط مستأنس أسود اللون وليس لنمر أسود وأن اللبس حصل بسبب عدم وضوح المقطع وتقريب الصورة على الحيوان بشكل بدا فيه أكبر كثيراً من الواقع .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوريتال
الله يجزاهم"الف خير
زائر
ليه يستوردون منهم وهم يهاجمون الحدود وقتل وتشريد فيهم
زائر
سلمت الايادي الدفاع الجوي الله ينصركم علي المجرمين الانجاس الحوثيين ذولا
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. بس ودي اعرف ايهما فاز باالنهايه ..
ابوسامي
يبي لهم غاز اعصاب يقضي الجرذان الحوثه

أخر الأخبار

اختطاف سفينة على يد قراصنة صوماليين بعد إبحارها من الإمارات 
اختطاف سفينة على يد قراصنة صوماليين بعد إبحارها من الإمارات 
Time منذ 4 دقائق Views 111
وزير الصحة: سيتم تمديد التعليم عن بُعد في حال عدم توفر لقاح
وزير الصحة: سيتم تمديد التعليم عن بُعد في حال عدم توفر لقاح
Time منذ 14 دقيقة Views 1339
عادل التويجري بعد خسارة الهلال : الدوري لم يحسم بعد
عادل التويجري بعد خسارة الهلال : الدوري لم يحسم بعد
Time منذ 18 دقيقة Views 245
بالفيديو.. "غوميز" يطمئن الجماهير: شعرت فقط بضيق بالتنفس
بالفيديو.. "غوميز" يطمئن الجماهير: شعرت فقط بضيق بالتنفس
Time منذ 28 دقيقة Views 1491
تعليق وليد الفراج بعد فوز الاهلي على الهلال
تعليق وليد الفراج بعد فوز الاهلي على الهلال
Time منذ 29 دقيقة Views 430
حقيقة رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بالباحة
حقيقة رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بالباحة
Time منذ 30 دقيقة Views 1786
اعتراض صاروخ باليستي في سماء نجران
اعتراض صاروخ باليستي في سماء نجران
Time منذ 32 دقيقة Views 1731
بالفيديو والصور.. الأهلي يحقق فوزاً ثميناً على الزعيم
بالفيديو والصور.. الأهلي يحقق فوزاً ثميناً على الزعيم
Time منذ 44 دقيقة Views 1587
الاشتراطات اللازمة للحصول على الحلول التمويلية من الترفيه ومصرف الراجحي
الاشتراطات اللازمة للحصول على الحلول التمويلية من الترفيه ومصرف الراجحي
Time منذ 51 دقيقة Views 1566
مضاربة بين شبان داخل مجمع تجاري
مضاربة بين شبان داخل مجمع تجاري
Time منذ 51 دقيقة Views 513