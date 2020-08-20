حقيقة رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بالباحة

الباحة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بمحافة المندق بمنطقة الباحة.
وأوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية حقيقة الفيديو، مؤكدة أنه أجرى فجر اليوم فريق مسح ميداني من الهيئة السعودية للحياة الفطرية مسحاً للموقع المشار إليه.
وأكدت نتائج المسح للأثر والتحقق من العلامات في الموقع والتحليل للتفاصيل الواردة في اللقطات ، أن المقطع المتداول لقط مستأنس أسود اللون وليس لنمر أسود وأن اللبس حصل بسبب عدم وضوح المقطع وتقريب الصورة على الحيوان بشكل بدا فيه أكبر كثيراً من الواقع .