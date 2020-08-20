" الصحة " توجه نصائح للأسرة إذا كان لديها شخص مصاب بكورونا 

نايف السالم (صدى):
شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام ببعض التدابير والإجراءات الوقائية في حال كان أحد الأشخاص في المنزل مصابًا بفيروس كورونا.
ووجهت وزارة الصحة باتباع نصائح هامة إذا كان لديها شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد ومنها: ١- البقاء على مسافة مترين من الشخص المصاب وتجنب الاتصال الجسدي غير الضروري.
٢- ارتداء الكمامات والقفازات باستمرار.
٣-عدم مشاركة الأدوات مع الشخص المصاب بكورونا.
٤- تطهير الأسطح باستمرار.
٥-غسل اليدين قبل وبعد لمس المريض أو أدواته أو طعامه لمدة 40 ثانية.
٦-غسل الملابس وأغطية الفراش.
٧-توعية الأطفال حول سبل الوقاية.