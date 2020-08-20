الأعداد السابقة للصحيفة

" الصحة " توجه نصائح للأسرة إذا كان لديها شخص مصاب بكورونا 

Time منذ ساعة
Views 1703
" الصحة " توجه نصائح للأسرة إذا كان لديها شخص مصاب بكورونا 

نايف السالم (صدى):
شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام ببعض التدابير والإجراءات الوقائية في حال كان أحد الأشخاص في المنزل مصابًا بفيروس كورونا.

ووجهت وزارة الصحة باتباع نصائح هامة إذا كان لديها شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد ومنها: ١- البقاء على مسافة مترين من الشخص المصاب وتجنب الاتصال الجسدي غير الضروري.

٢- ارتداء الكمامات والقفازات باستمرار.

٣-عدم مشاركة الأدوات مع الشخص المصاب بكورونا.

٤- تطهير الأسطح باستمرار.

٥-غسل اليدين قبل وبعد لمس المريض أو أدواته أو طعامه لمدة 40 ثانية.

٦-غسل الملابس وأغطية الفراش.

٧-توعية الأطفال حول سبل الوقاية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوريتال
الله يجزاهم"الف خير
زائر
ليه يستوردون منهم وهم يهاجمون الحدود وقتل وتشريد فيهم
زائر
سلمت الايادي الدفاع الجوي الله ينصركم علي المجرمين الانجاس الحوثيين ذولا
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. بس ودي اعرف ايهما فاز باالنهايه ..
ابوسامي
يبي لهم غاز اعصاب يقضي الجرذان الحوثه

أخر الأخبار

اختطاف سفينة على يد قراصنة صوماليين بعد إبحارها من الإمارات 
اختطاف سفينة على يد قراصنة صوماليين بعد إبحارها من الإمارات 
Time منذ 4 دقائق Views 98
وزير الصحة: سيتم تمديد التعليم عن بُعد في حال عدم توفر لقاح
وزير الصحة: سيتم تمديد التعليم عن بُعد في حال عدم توفر لقاح
Time منذ 13 دقيقة Views 1338
عادل التويجري بعد خسارة الهلال : الدوري لم يحسم بعد
عادل التويجري بعد خسارة الهلال : الدوري لم يحسم بعد
Time منذ 18 دقيقة Views 245
بالفيديو.. "غوميز" يطمئن الجماهير: شعرت فقط بضيق بالتنفس
بالفيديو.. "غوميز" يطمئن الجماهير: شعرت فقط بضيق بالتنفس
Time منذ 28 دقيقة Views 1490
تعليق وليد الفراج بعد فوز الاهلي على الهلال
تعليق وليد الفراج بعد فوز الاهلي على الهلال
Time منذ 28 دقيقة Views 430
حقيقة رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بالباحة
حقيقة رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بالباحة
Time منذ 29 دقيقة Views 1779
اعتراض صاروخ باليستي في سماء نجران
اعتراض صاروخ باليستي في سماء نجران
Time منذ 32 دقيقة Views 1731
بالفيديو والصور.. الأهلي يحقق فوزاً ثميناً على الزعيم
بالفيديو والصور.. الأهلي يحقق فوزاً ثميناً على الزعيم
Time منذ 44 دقيقة Views 1587
الاشتراطات اللازمة للحصول على الحلول التمويلية من الترفيه ومصرف الراجحي
الاشتراطات اللازمة للحصول على الحلول التمويلية من الترفيه ومصرف الراجحي
Time منذ 50 دقيقة Views 1561
مضاربة بين شبان داخل مجمع تجاري
مضاربة بين شبان داخل مجمع تجاري
Time منذ 50 دقيقة Views 513